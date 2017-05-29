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https://sport.mail.ru/news/boxing/29901555/
29 мая 2017, 11:37 | Бокс | Sports.kz

Почему бой между Исламом и Кирклендом может не состояться

Главный редактор Allboxing.ru Юрий Тарантин оценил шансы на бой между казахстанцем Канатом Исламом и американцем Джеймсом Кирклендом.

Главный редактор Allboxing.ru Юрий <span class=error>Тарантин</span> оценил шансы на бой между <span class=error>казахстанцем</span> Канатом Исламом и американцем Джеймсом Кирклендом. Увеличить
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— Не возьмусь оценивать такие шансы, так как команда Киркленда в последнее время ведет себя весьма непредсказуемо. Думаю, Вы помните, как они дали согласие на поединок против Мигеля Котто, но затем, сославшись на травму, отказались выходить на ринг. При этом версию с травмой Киркленда большинство сочло не вызывающей доверия, — сказал Тарантин.

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