Почему бой между Исламом и Кирклендом может не состояться

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— Не возьмусь оценивать такие шансы, так как команда Киркленда в последнее время ведет себя весьма непредсказуемо. Думаю, Вы помните, как они дали согласие на поединок против Мигеля Котто, но затем, сославшись на травму, отказались выходить на ринг. При этом версию с травмой Киркленда большинство сочло не вызывающей доверия, — сказал Тарантин.