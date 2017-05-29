Урок для Чудинова. Колонка Хрюнова

СВОЯ КОЛОНКА

Владимир ХРЮНОВ.

Федор Чудинов стал заложником своей «хорошести» и всего того, что произошло с его титулом в прошлом бою. WBA окончательно запуталась в своих резолюциях: Феликс Штурм доказанно провалил допинг-тест, но Чудинову решили не возвращать пояс, а полтора года фактически не давали боксировать. Основная проблема, которая привела к проигранному Джорджу Гроувсу бою, — это отсутствие боевой практики. Другой причины я не нахожу. У Чудинова было чем побеждать и как, но действительно за полтора года подсели рефлексы, не было того чувства дистанции, которое выручало раньше. И получился такой, увы, достаточно закономерный результат. Нужно, чтобы в будущем такое не повторялось.

Перед боем было очень трудно, полемика шла в основном с Sauerland Event. На удивление меня поддержал британский промоутер Эдди Хирн, который сделал все, чтобы стороны как можно быстрее нашли компромисс. А немецкие промоутеры цеплялись за любой шанс и в целом повели себя, что называется, не по-пацански.

Основное время до боя у нас заняли вопросы судейства, последние согласования были уже буквально в день боя. И то сейчас еще осталась юридическая процедура, позволяющая даже настаивать на реванше: не была соблюдена договоренность о нейтральном судействе. Хотя один из судей, на удивление — англичанин, отдал три из прошедших шести раундов в пользу Чудинова. У итальянского судьи было примерное равенство, только бельгийский судья отдавал все раунды Гроувсу. Поэтому еще неизвестно, как бы закончился этот бой.

Одним из судей действительно мог стать россиянин Александр Калинкин, но здесь вновь вмешалась деструктивная позиция WBA, которая заявила, что у него якобы нет опыта судейства международных боев. Но это не так хотя бы потому, что Калинкин неделю назад судил титульный бой, на кону которого стоял пояс WBA, это один из самых опытных российских судей. Просто действительно есть столкновение интересов, есть большое количество странных функционеров внутри организации. К примеру, Марьяна Борисова — руководитель европейского отделения WBA. Она одновременно является супругой одного из влиятельных менеджеров, Филиппа Фондю, у которого много боксеров — в том числе и в этом весе. И вдруг стало нужно с ней согласовывать судей, и в частности Калинкина. Это казуистика, по-другому не назовешь.

С другой стороны, настало время многому меняться. И в ближайшее время мы узнаем про разные серьезные изменения. В том числе того, что касается взаимодействия с международными федерациями.

Зато в этот раз была профессионально решена проблема перчаток, мы работали с канадским производителем. Руководитель компании прислал на бой своего заместителя, а перчатки были выше всяких похвал. В следующих боях Федор будет выступать в них.

Так или иначе это поражение. Нужно сейчас проанализировать все — технику, тактику; конечно, нужно внести изменения в подготовку. Но главное, как мне кажется, Федора Чудинова полюбили британские фанаты, его провожали аплодисментами. Наутро после поединка с Гроувсом ко мне подошел Эдди Хирн по поводу некого плана, как дальше работать Чудинову. Сделал конкретное предложение по бою на одном из его шоу осенью. Думаю, что нужно спокойно все проанализировать — бой, ситуацию с подготовкой. Он молодой, сильный — надо принять поражение и сделать какие-то правильные выводы.

Вопрос о смене тренера не стоит. Но обязательно нужно будет привлекать зарубежных боксеров в качестве спарринг-партнеров. У нас исторически очень сильная школа бокса, но ребята все равно давно знают друг друга. Работая в спаррингах, они могут дать необходимый тренировочный объем, но нет того разнообразия, нет нужной нагрузки. Поэтому будем приглашать иностранцев.

Мы уже вернулись в Москву, сейчас Федор пройдет обследование, отдохнет. Со здоровьем в целом все в порядке, рефери вовремя остановил поединок. Никаких жалоб не было.

Конечно, это не конец карьеры — это урок. Когда в итоге он проведет следующий поединок, будем смотреть. Считаю, что Чудинов может боксировать каждые три месяца, это ему нужно. Потому что за восемь лет профессиональной карьеры он провел всего 15 боев, нужно выходить на ринг чаще.