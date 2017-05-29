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https://sport.mail.ru/news/boxing/29901319/
29 мая 2017, 11:23 | Бокс | Sports.kz

Головкин не изменил положения в рейтинге P4P от WBN

Британский сайт WorldBoxingNews.net опубликовал обновленную версию ТОП-50 лучших боксеров независимо от весовой категории (pound-for-pound) после очередного уикенда, сообщает Sports.kz.

Британский сайт WorldBoxingNews.net опубликовал обновленную версию ТОП-50 лучших боксеров независимо от весовой категории (pound-for-pound) после очередного уикенда сообщает Sports.kz. Увеличить
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Британец Джордж Грувс после победы над Федором Чудиновым из России получил 48-ю строку. Американец Эррол Спенс взошел на 25-ю позицию благодаря досрочной победе над Келлом Бруком. Полностью рейтинг можно посмотреть здесь.

Первая десятка рейтинга осталась без изменений:
1. Андре Уорд
2. Мэнни Пакьяо
3. Геннадий Головкин
4. Василий Ломаченко
5. Теренс Кроуфорд
6. Сауль Альварес
7. Роман Гонсалес
8. Сергей Ковалев
9. Гильермо Ригондо
10. Кит Турман.

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