Омар Нарваэс может сразиться с Николаем Потаповым за титул WBO

По словам 42-летнего Нарваэса, WBO предоставила ему первую строчку в рейтинге. На бой за звание временного чемпиона мира аргентинец рассчитывает в связи с тем, что WBO недавно утвердила прежнего обладателя этого титула южноафриканца Золани Тете в статусе полновесного чемпиона.