Омар Нарваэс может сразиться с Николаем Потаповым за титул WBO
Бывший чемпион мира Омар Нарваэс (42−2−2, 24 КО) ожидает, что в следующем бою сразится за титул временного чемпиона мира по версии WBO в легчайшем весе с российским боксёром Николаем Потаповым (17−0−1, 8 КО), сообщает BoxingScene.
По словам 42-летнего Нарваэса, WBO предоставила ему первую строчку в рейтинге. На бой за звание временного чемпиона мира аргентинец рассчитывает в связи с тем, что WBO недавно утвердила прежнего обладателя этого титула южноафриканца Золани Тете в статусе полновесного чемпиона.
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