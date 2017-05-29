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https://sport.mail.ru/news/boxing/29901087/
29 мая 2017, 11:11 | Бокс | Чемпионат.com

Омар Нарваэс может сразиться с Николаем Потаповым за титул WBO

Бывший чемпион мира Омар Нарваэс (42−2−2, 24 КО) ожидает, что в следующем бою сразится за титул временного чемпиона мира по версии WBO в легчайшем весе с российским боксёром Николаем Потаповым (17−0−1, 8 КО), сообщает BoxingScene.

По словам 42-летнего Нарваэса, WBO предоставила ему первую строчку в рейтинге. На бой за звание временного чемпиона мира аргентинец рассчитывает в связи с тем, что WBO недавно утвердила прежнего обладателя этого титула южноафриканца Золани Тете в статусе полновесного чемпиона.
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