Алексей Папин нокаутировал Рохелио Омара Росси
27 мая в Воронеже состоялся турнир Fights of the Future, в рамках которого провели поединки боксёры промоутерской компании «Мир бокса» Алексей Папин, Георгий Челохсаев и Евгений Смирнов.
Выступающий в первом тяжёлом весе Папин встретился с аргентинцем Рохелио Омаром Росси, над которым одержал победу нокаутом во втором раунде. Полусредневес Челохсаев нокаутировал танзанийца Мфауме Мфауме (во втором раунде встречи), а полулегковес Смирнов одержал победу по очкам над представителем Филиппин Сильвестром Лопесом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter