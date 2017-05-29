Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29900859/
29 мая 2017, 10:55 | Бокс | Чемпионат.com

Алексей Папин нокаутировал Рохелио Омара Росси

27 мая в Воронеже состоялся турнир Fights of the Future, в рамках которого провели поединки боксёры промоутерской компании «Мир бокса» Алексей Папин, Георгий Челохсаев и Евгений Смирнов.

Выступающий в первом тяжёлом весе Папин встретился с аргентинцем Рохелио Омаром Росси, над которым одержал победу нокаутом во втором раунде. Полусредневес Челохсаев нокаутировал танзанийца Мфауме Мфауме (во втором раунде встречи), а полулегковес Смирнов одержал победу по очкам над представителем Филиппин Сильвестром Лопесом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото