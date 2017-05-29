Алексей Папин нокаутировал Рохелио Омара Росси

Выступающий в первом тяжёлом весе Папин встретился с аргентинцем Рохелио Омаром Росси, над которым одержал победу нокаутом во втором раунде. Полусредневес Челохсаев нокаутировал танзанийца Мфауме Мфауме (во втором раунде встречи), а полулегковес Смирнов одержал победу по очкам над представителем Филиппин Сильвестром Лопесом.