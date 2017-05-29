Тренер Головкина рассказал о главных угрозах со стороны «Канело» и вероятности досрочной остановки боя

«Альварес будет одним из самых сложных наших соперников. Я думаю, что опыт в больших боях поможет обоим боксерам. Они не будут нервничать перед большой толпой, где бы он не проходил. Плюс они не собираются отказываться от обмена ударами, поскольку знают, на что способны.

Если бой продлится 11 или 12 раундов, то его, думаю, можно сделать снова. Стоит отметить, что «Канело» повзрослел, у него были очень хорошие бои, и он стал лучше, чем когда он был в моем зале пять лет назад, впрочем как и Головкин. Поединок пройдет в правильное время для них обоих.

Думаю, в начале боя проблемами могут стать скорость «Канело» и его комбинации, но он и сам может пропустить в одной из таких атак. Мне кажется, к третьему-четвертому раунду Головкин поймает его и потрясет. Когда удары Альвареса не будут причинять вред Головкину, в его углу поменяется настрой. Мы, как тренеры, всегда должны иметь ответ на заготовки соперника. Полагаю, что к восьмому-девятому раунду Геннадий измотает его в достаточной степени, чтобы нокаутировать или выиграть решением.

Если Головкин и нокаутирует Альвареса, то сделает это после того, как вымотает его и проведет несколько хороших ударов. GGG может уронить его по ходу боя, но «Канело» за последнее время изрядно прибавил и доказал, что имеет крепкий подбородок. «Канело» настроен наносить удары все 12 раундов. Но думаю, что эта активность во второй половине и станет причиной остановки боя, если до этого дойдет, — сказал Санчес в интервью On the Ropes Boxing Radio.