Стал известен состав сборной Узбекистана по боксу на Кубок Президента Казахстана

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Женщин в трех олимпийских весовых категориях представят Турсунай Рахимова (52 килограмма), Едгорой Мирзаева (60) и Нафиса Аскарова (75).

В мужском составе из десяти спортсменов семеро — бойцы клуба WSB «Узбек Тайгерс». Это Надир Мирзахмедов (49), чемпион турнира в Галле 2015 года Аброр Кадыров (52), Абдулхай Шарахматов (56), который в серии WSB встречался с Ильясом Сулейменовым, Улугбек Комилов (64), бронзовый призер Азии 2014 года Фазлиддин Мелибоев (69), Махмуд Гаипов (75), который в четвертьфинале Исламиады 2017 года проиграл Турсынбаю Кулахмету и чемпион мира среди юниоров 2009 года Мирзобек Хасанов. Также Узбекистан на Кубке Президента РК представят серебряный призер юношеской Олимпиады 2014 года Сулаймон Латипов (60), Козим Марданов (81) и Рустам Исмаилов (91+).

Участие в турнире за Кубок подтвердили также команды Кыргызстана, Таджикистана, Южной Кореи, Индии, России, Филиппин, Украины, Монголии и Ирана. Казахстан выставляет на собственный домашний турнир сразу несколько составов.

Соревнования откроются в столичном спортивном комплексе «Даулет» 5 июня, а финальные бои пройдут 10 июня.