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Авторитетный журнал Forbes отмечает, что этот поединок может войти в историю бокса, как один из самых кассовых, если сбудется прогноз владельца промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя относительно ожидаемых цифр продаж платных трансляций (PPV).

«После того как “Канело” и Чавес продали более миллиона PPV, в бою с Головкиным в сентябре мы ожидаем около трех миллионов», — поделился Де Ла Хойя в интервью Fight Hub TV.

«Продажи в три миллиона PPV поставят его на второе место в списке самых кассовых в истории бокса после поединка Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо в 2015 году (4,6 миллиона PPV) и позволят обойти бой Мейвезер — Де Ла Хойя в 2007-м (2,48 миллиона PPV)», — пишет издание.

В свою очередь известный рефери Джо Кортес, в настоящее время работающий аналитиком на канале ESPN, предположил, что бой Головкин — «Канело» пройдет в Лас-Вегасе и побьет рекорд боя Мейвезер-Пакьяо.

Отметим, что официальные данные относительно PPV-продаж на майский бой между «Канело» и Чавесом-младшим пока озвучены не были. Между тем ESPN со ссылкой на многие источники из отрасли бокса сообщил, что речь идет о «тираже» в 1,2 миллиона проданных платных трансляций. После этого Де Ла Хойя провозгласил Альвареса новым королем PPV.