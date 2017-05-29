Тренер Головкина: Де Ла Хойя и «Канело» загнаны в угол. Общественность вынудила их согласиться на бой

«Я не согласен с тем, что последние два выступления Головкина были плохими. Все-таки мы противостояли элитным бойцам и выполнили главную задачу — доминировали в поединке и добились победы. Возможно, Оскар (де ла Хойя) или Сауль (Альварес) в скором времени выступят с заявлением, дескать, Головкин — уже не тот. Но на самом деле все гораздо проще -они загнаны в угол, им некуда деваться.

И Де Ла Хойя, и Альварес говорили о желании встретиться в ринге с GGG, а затем попросту отказались от пояса. Но сейчас — идеальное время для поединка. Не сомневаюсь в том, что бой состоится, не первый год нахожусь в этом бизнесе. В поединок уже вложены немалые инвестиции, так что обратного пути нет.