Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29898690/
29 мая 2017, 9:02 | Бокс | Vesti.kz

Тренер Головкина: Де Ла Хойя и «Канело» загнаны в угол. Общественность вынудила их согласиться на бой

Абель Санчес, тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), убежден в том, что загнанные в угол промоутер Оскар Де Ла Хойя и его протеже мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) были вынуждены согласиться на поединок против казахстанского боксера по причине общественного давления. Об этом сообщает vRINGe.com со ссылкой на BoxingTalk.

Санчес не согласен что последние два боя GGG были плохими. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я не согласен с тем, что последние два выступления Головкина были плохими. Все-таки мы противостояли элитным бойцам и выполнили главную задачу — доминировали в поединке и добились победы. Возможно, Оскар (де ла Хойя) или Сауль (Альварес) в скором времени выступят с заявлением, дескать, Головкин — уже не тот. Но на самом деле все гораздо проще -они загнаны в угол, им некуда деваться.

И Де Ла Хойя, и Альварес говорили о желании встретиться в ринге с GGG, а затем попросту отказались от пояса. Но сейчас — идеальное время для поединка. Не сомневаюсь в том, что бой состоится, не первый год нахожусь в этом бизнесе. В поединок уже вложены немалые инвестиции, так что обратного пути нет.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Тренер Головкина рассказал о главных угрозах со стороны «Канело» и вероятности досрочной остановки боя

Тренер Головкина рассказал о главных угрозах со стороны «Канело» и вероятности досрочной остановки боя

Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес рассказал о том, какие проблемы может доставить казахстанскому боксеру мексиканец Сауль «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО), а также поделился мнением по поводу вероятности досрочной остановки их боя.
Еще 7 новостей  Все новости
29 мая

Тренер Головкина рассказал о главных угрозах со стороны "Канело" и вероятности досрочной остановки боя

Стал известен состав сборной Узбекистана по боксу на Кубок Президента Казахстана

Бой Головкин - "Канело" может стать самым кассовым в истории бокса после Мейвезер - Пакьяо - Forbes