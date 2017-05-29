Тренер Головкина: Де Ла Хойя и «Канело» загнаны в угол. Общественность вынудила их согласиться на бой
Абель Санчес, тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), убежден в том, что загнанные в угол промоутер Оскар Де Ла Хойя и его протеже мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) были вынуждены согласиться на поединок против казахстанского боксера по причине общественного давления. Об этом сообщает vRINGe.com со ссылкой на BoxingTalk.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я не согласен с тем, что последние два выступления Головкина были плохими.
И Де Ла Хойя, и Альварес говорили о желании встретиться в ринге с GGG, а затем попросту отказались от пояса. Но сейчас — идеальное время для поединка. Не сомневаюсь в том, что бой состоится, не первый год нахожусь в этом бизнесе. В поединок уже вложены немалые инвестиции, так что обратного пути нет.
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