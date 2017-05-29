Промоутер «Канело» рассказал о работе над реваншем с Котто

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36-летний Котто не выходил на ринг с декабря 2015 года, когда проиграл «Канело» в бою за титул чемпиона WBC в среднем весе. Тогда их бой собрал 900 тысяч PPV (платные трансляции). Сообщалось, что их реванш может состояться в этом декабре, хотя у мексиканца на 16 сентября намечен бой с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).

Ранее было официально объявлено, что Котто вернется на ринг 26 августа в Лос-Анджелесе в бою против японца Йосихиро Камегаи (27−3−2, 24 КО). На кону будет стоять титул чемпиона WBO в первом среднем весе, который ранее принадлежал Альваресу, но тот оставил его вакантным. Сопромоутером шоу выступит компания Golden Boy Promotions, которая ведет дела мексиканца и, с недавних пор, пуэрториканца.

«Мигель, безусловно, будет в Зале славы бокса, он был великим чемпионом и все еще способен на многое. Его бой с «Канело» был близким. Мы верим, что Котто может еще многое предложить, и мы рады снова работать с ним.

Мы изучали разные площадки и планировали сделать бой в Лос-Анджелесе, где у Мигеля много мексиканских фанатов, для раскрутки поединка Геннадия Головкина и «Канело» Альвареса. Мигель — икона, и латиноамериканцы следуют за ним, поэтому было естественно сделать бой в Лос-Анджелесе.

Мы обсуждаем продолжение сотрудничества, чтобы сделать больше боев. Вполне вероятен реванш Котто с «Канело». Если Котто победит Камегая, мы посмотрим, какие есть варианты. Мигель хочет большие поединки, — цитирует Гомеса BoxingScene.com.