Промоутер «Канело» рассказал о работе над реваншем с Котто
Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес рассказал о том, что он вполне допускает вероятность проведения реванша между мексикацнем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) и пуэрториканцем Мигелем Котто (40−5, 33 KO).
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36-летний Котто не выходил на ринг с декабря 2015 года, когда проиграл «Канело» в бою за титул чемпиона WBC в среднем весе. Тогда их бой собрал 900 тысяч PPV (платные трансляции). Сообщалось, что их реванш может состояться в этом декабре, хотя у мексиканца на 16 сентября намечен бой с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
Ранее было официально объявлено, что Котто вернется на ринг 26 августа в
«Мигель, безусловно, будет в Зале славы бокса, он был великим чемпионом и все еще способен на многое. Его бой с «Канело» был близким. Мы верим, что Котто может еще многое предложить, и мы рады снова работать с ним.
Мы изучали разные площадки и планировали сделать бой в
Мы обсуждаем продолжение сотрудничества, чтобы сделать больше боев. Вполне вероятен реванш Котто с «Канело». Если Котто победит Камегая, мы посмотрим, какие есть варианты. Мигель хочет большие поединки, — цитирует Гомеса BoxingScene.com.
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