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29 мая 2017, 8:54 | Бокс | Vesti.kz

Геннадий Головкин показал «высшую награду» от IBF за «выдающиеся достижения»

Непобежденный чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин показал «высшую награду», которую он получил от Международной боксерской федерации (IBF) за «выдающиеся достижения», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Церемония вручения состоялась на 34-я ежегодной Конвенци IBF, которая проходила с 21 по 25 мая в Сент-Питерсберге (США, штат Флорида). Головкин посетил мероприятие и был удостоен награды имени Джерси Джо Уолкотта как лучшему боксеру году.

«Это честь для меня получить награду имени Джерси Джо Уолкотта от IBF. Спасибо за поддержку!», — написал Головкин на своей странице в Instagram, выложив фотографию награды.

Напомним, Головкин завоевал титул IBF в октябре 2015 года в Нью-Йорке, когда победил в восьмом раунде его бывшего обладателя канадца Давида Лемье. После этого казахстанец, также владеющий поясами WBA (Super), IBO и WBC в среднем весе, провел три боя и во всех одержал победу.

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