Геннадий Головкин показал «высшую награду» от IBF за «выдающиеся достижения»
Непобежденный чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин показал «высшую награду», которую он получил от Международной боксерской федерации (IBF) за «выдающиеся достижения», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Церемония вручения состоялась на 34-я ежегодной Конвенци IBF, которая проходила с 21 по 25 мая в
«Это честь для меня получить награду имени Джерси Джо Уолкотта от IBF. Спасибо за поддержку!», — написал Головкин на своей странице в Instagram, выложив фотографию награды.
Напомним, Головкин завоевал титул IBF в октябре 2015 года в
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