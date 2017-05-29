Жанкош Тураров вошел в ТОП-100 лучших боксеров после победы нокаутом
Казахстанец Жанкош Тураров (21−0, 15 КО), выступающий в полусреднем весе, вошел в ТОП-100 лучших боксеров своего веса после победы нокаутом в своем последнем бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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В минувшие выходные Тураров выступил в рамках вечера бокса в американском Бока Ратон. Его соперником был мексиканец Густаво Гарибай.
Поединок был рассчитан на восемь раундов, но все решилось в третьем отрезке. Тураров дважды отправил мексиканца в нокдаун, прежде чем рефери остановил поединок. Полное видео боя казахстанца, после которого его сравнили с именитым соотечественником Геннадием Головкиным, можно посмотреть здесь.
Благодаря этой победе Тураров поднялся на 27 позиций в рейтинге BoxRec в полусреднем весе и теперь занимает 84-е место.
Для Турарова эта победа стала 21-й подряд и 15-й досрочной. Гарибай потерпел девятое поражение в карьере при 13 победах и двух ничьих.
Также в рамках этого вечера бокса выступил и другой представитель Казахстана. Канат Ислам победил решением судей мексиканца Норберто Гонсалеса и завоевал титулы WBO NABO и WBA
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