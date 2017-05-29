Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29898062/
29 мая 2017, 8:50 | Бокс | Vesti.kz

Жанкош Тураров вошел в ТОП-100 лучших боксеров после победы нокаутом

Казахстанец Жанкош Тураров (21−0, 15 КО), выступающий в полусреднем весе, вошел в ТОП-100 лучших боксеров своего веса после победы нокаутом в своем последнем бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.

После быстрой победы над мексиканцем его сравнили с Головкиным. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В минувшие выходные Тураров выступил в рамках вечера бокса в американском Бока Ратон. Его соперником был мексиканец Густаво Гарибай.

Поединок был рассчитан на восемь раундов, но все решилось в третьем отрезке. Тураров дважды отправил мексиканца в нокдаун, прежде чем рефери остановил поединок. Полное видео боя казахстанца, после которого его сравнили с именитым соотечественником Геннадием Головкиным, можно посмотреть здесь.

Благодаря этой победе Тураров поднялся на 27 позиций в рейтинге BoxRec в полусреднем весе и теперь занимает 84-е место.

Для Турарова эта победа стала 21-й подряд и 15-й досрочной. Гарибай потерпел девятое поражение в карьере при 13 победах и двух ничьих.

Также в рамках этого вечера бокса выступил и другой представитель Казахстана. Канат Ислам победил решением судей мексиканца Норберто Гонсалеса и завоевал титулы WBO NABO и WBA Inter-Сontinental. После этого боя казахстанец поднялся на 27 позиций в рейтинге BoxRec в первом среднем весе и располагается на 26-й строчке.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Тренер Головкина рассказал о главных угрозах со стороны «Канело» и вероятности досрочной остановки боя

Тренер Головкина рассказал о главных угрозах со стороны «Канело» и вероятности досрочной остановки боя

Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес рассказал о том, какие проблемы может доставить казахстанскому боксеру мексиканец Сауль «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО), а также поделился мнением по поводу вероятности досрочной остановки их боя.
Еще 7 новостей  Все новости
29 мая

Тренер Головкина рассказал о главных угрозах со стороны "Канело" и вероятности досрочной остановки боя

Стал известен состав сборной Узбекистана по боксу на Кубок Президента Казахстана

Бой Головкин - "Канело" может стать самым кассовым в истории бокса после Мейвезер - Пакьяо - Forbes