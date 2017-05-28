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https://sport.mail.ru/news/boxing/29895184/
28 мая 2017, 17:20 | Бокс | ТАСС

Бой Липинец — Индонго не состоится, титул IBF станет вакантным

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Сергей Липинец не будет проводить бой против намибийца Джулиуса Индонго, пояс чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе станет вакантным. Об этом ТАСС сообщил менеджер Липинца Алекс Вайсфельд.

Менеджер российского боксера сообщил что организация назначит Липинцу другого соперника. Увеличить
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«Боя с Индонго не будет, он будет драться с Теренсом Кроуфордом. Нам же IBF назначит соперника. Мы планируем, что бой состоится в августе», — сказал Вайсфельд.

Липинец является официальным претендентом на бой с Индонго по версии IBF. Намибиец 15 апреля победил британца Рикки Бернса по очкам и также завоевал титул Всемирной боксерской организации.

Российским болельщикам Индонго известен благодаря победе нокаутом в первом раунде над россиянином Эдуардом Трояновским. В активе намибийца 22 победы (11 — нокаутом) и ни одного поражения.

На счету Липинца 12 побед (10 — нокаутом) и ни одного поражения.
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