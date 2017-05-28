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https://sport.mail.ru/news/boxing/29894366/
28 мая 2017, 15:02 | Бокс | Чемпионат.com

Усик: Через три года проведу бой с Джошуа

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Александр Усик (12−0, 10 КО) подтвердил своё намерение перейти в супертяжёлый вес и пообещал провести поединок с Энтони Джошуа (19−0, 19 КО).

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Александр Усик (12−0 10 КО) подтвердил своё намерение перейти в <span class=error>супертяжёлый</span> вес и пообещал провести поединок с <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> (19−0 19 КО). Увеличить
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«Я не собираюсь ни за кого мстить, но через три года я проведу встречу с Энтони Джошуа. Но пока у меня есть незавершённое дело в первом тяжёлом весе, здесь есть с кем боксировать, надо объединять пояса.

В скором времени в профессиональном боксе собираются провести какой-то турнир по олимпийской системе с участием восьми человек — это круто. Но я не знаю, каким может быть полный состав участников. Пока я могу сказать, что было бы здорово, если бы в нём приняли участие Беллью, Гассиев, Лебедев, Бриедис, Кудряшов и я, — рассказал Усик в эфире программы «Большой бокс» на телеканале «Интер».

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