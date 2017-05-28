Усик: Через три года проведу бой с Джошуа

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«Я не собираюсь ни за кого мстить, но через три года я проведу встречу с Энтони Джошуа. Но пока у меня есть незавершённое дело в первом тяжёлом весе, здесь есть с кем боксировать, надо объединять пояса.