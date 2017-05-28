Тураров поднялся на 27 позиций рейтинга BoxRec
Казахстанский боксер Жанкош Тураров (21−0, 15 КО) улучшил свое положение в рейтинге авторитетного портала Boxrec.com после победы над мексиканцем Густаво Гарибаем (13−9−2, 5 КО), сообщает Sports.kz.
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В обновленном рейтинге BoxRec Тураров поднялся на 27 позиций в полусредней весовой категории и теперь занимает 85-е место.
Бой Тураров — Гарибай проходил 27 мая в
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