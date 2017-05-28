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https://sport.mail.ru/news/boxing/29894361/
28 мая 2017, 15:00 | Бокс | Sports.kz

Тураров поднялся на 27 позиций рейтинга BoxRec

Казахстанский боксер Жанкош Тураров (21−0, 15 КО) улучшил свое положение в рейтинге авторитетного портала Boxrec.com после победы над мексиканцем Густаво Гарибаем (13−9−2, 5 КО), сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер <span class=error>Жанкош</span> <span class=error>Тураров</span> (21−0 15 КО) улучшил свое положение в рейтинге авторитетного портала Boxrec.com после победы над мексиканцем <span class=error>Густаво</span> <span class=error>Гарибаем</span> (13−9−2 5 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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В обновленном рейтинге BoxRec Тураров поднялся на 27 позиций в полусредней весовой категории и теперь занимает 85-е место.

Бой Тураров — Гарибай проходил 27 мая в Бока-Ратоне (США, штат Флорида). Поединок завершился победой казахстанца техническим нокаутом в третьем раунде.

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