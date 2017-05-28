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https://sport.mail.ru/news/boxing/29893268/
28 мая 2017, 12:14 | Бокс | ТАСС

Боксер Чудинов не стал проходить медобследование после поражения от Гроувза

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Федор Чудинов не получил травм в бою с англичанином Джорджем Гроувзом и не стал проходить медобследование после поединка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании «Патриот», представляющей интересы россиянина.

Чудинов в субботу проиграл Гроувзу техническим нокаутом в шестом раунде боя за титул суперчемпиона Всемирной боксерской ассоциации в весовой категории до 762 кг. Увеличить
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Чудинов в субботу проиграл Гроувзу техническим нокаутом в шестом раунде боя за титул «суперчемпиона» Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг.

«Со здоровьем у Федора все в порядке. Он не проходил медобследование после боя, поскольку в этом не было надобности», — сообщили в пресс-службе.

В послужном списке Чудинова 14 побед (10 — нокаутом) и два поражения. В активе Гроувза 24 победы (19 — нокаутом) и три поражения.
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