Боксер Чудинов не стал проходить медобследование после поражения от Гроувза
МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Федор Чудинов не получил травм в бою с англичанином Джорджем Гроувзом и не стал проходить медобследование после поединка. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе промоутерской компании «Патриот», представляющей интересы россиянина.
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Чудинов в субботу проиграл Гроувзу техническим нокаутом в шестом раунде боя за титул «суперчемпиона» Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг.
«Со здоровьем у Федора все в порядке. Он не проходил медобследование после боя, поскольку в этом не было надобности», — сообщили в
В послужном списке Чудинова 14 побед (10 — нокаутом) и два поражения. В активе Гроувза 24 победы (19 — нокаутом) и три поражения.
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