Виталий Кличко: Я дал Владимиру неправильный совет в поединке с Джошуа
Бывший чемпион WBC и WBO Виталий Кличко подчеркнул, что дал неправильный совет своему брату Владимиру в поединке с Энтони Джошуа.
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Видимо, что-то случилось...
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Бой за титулы IBF, IBO и WBA в тяжелом весе прошел 29 апреля на «Уэмбли» в Лондоне. Джошуа одержал победу в 11-м раунде техническим нокаутом.
— Я дал Владимиру неправильный совет после шестого раунда, — цитирует segodnya.ua
Владимир был готов и технически, и физически. Он хорошо работал ногами и не давал Джошуа подготовить свою атаку. На спаррингах он показал свою готовность, и я это видел. Все было бы
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