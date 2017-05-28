Виталий Кличко: Я дал Владимиру неправильный совет в поединке с Джошуа

Бой за титулы IBF, IBO и WBA в тяжелом весе прошел 29 апреля на «Уэмбли» в Лондоне. Джошуа одержал победу в 11-м раунде техническим нокаутом.

— Я дал Владимиру неправильный совет после шестого раунда, — цитирует segodnya.ua Кличко-старшего. — Я был уверен, что Джошуа с такой огромной мышечной массой не сможет быть достаточно живым, быстрым и активным в поздних раундах. Чем больше мышечная масса, тем больше она потребляет кислорода. Выносливость связана с разными антропометрическими данными. В этом ключе я отговаривал Владимира от быстрого завершения боя. Я говорил: «Не торопись, все придет». Я рассчитывал, что после седьмого-восьмого раундов Джошуа будет более медленным, уставшим, и Владимир будет иметь больше шансов. Сейчас я задаю себе вопрос, может, нужно было выложиться сразу же и добить Энтони. Может быть, это была ошибка.