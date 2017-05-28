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https://sport.mail.ru/news/boxing/29892867/
28 мая 2017, 11:30 | Бокс | Спорт-Экспресс

Виталий Кличко: Я дал Владимиру неправильный совет в поединке с Джошуа

Бывший чемпион WBC и WBO Виталий Кличко подчеркнул, что дал неправильный совет своему брату Владимиру в поединке с Энтони Джошуа.

Бывший чемпион WBC и WBO Виталий <span class=error>Кличко</span> подчеркнул что дал неправильный совет своему брату Владимиру в поединке с <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span>. Увеличить
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Бой за титулы IBF, IBO и WBA в тяжелом весе прошел 29 апреля на «Уэмбли» в Лондоне. Джошуа одержал победу в 11-м раунде техническим нокаутом.

— Я дал Владимиру неправильный совет после шестого раунда, — цитирует segodnya.ua Кличко-старшего. — Я был уверен, что Джошуа с такой огромной мышечной массой не сможет быть достаточно живым, быстрым и активным в поздних раундах. Чем больше мышечная масса, тем больше она потребляет кислорода. Выносливость связана с разными антропометрическими данными. В этом ключе я отговаривал Владимира от быстрого завершения боя. Я говорил: «Не торопись, все придет». Я рассчитывал, что после седьмого-восьмого раундов Джошуа будет более медленным, уставшим, и Владимир будет иметь больше шансов. Сейчас я задаю себе вопрос, может, нужно было выложиться сразу же и добить Энтони. Может быть, это была ошибка.

Владимир был готов и технически, и физически. Он хорошо работал ногами и не давал Джошуа подготовить свою атаку. На спаррингах он показал свою готовность, и я это видел. Все было бы по-другому, если бы Володя не пропустил этот апперкот. А пропустил он его потому, что на средней дистанции его не было видно. Коронный удар, которым Джошуа пользовался много раз. Где здесь была ошибка — не знаю. Случайность, чуть ближе вошел в дистанцию в эту секунду. Просто звезды в эту секунду так сошлись. Если бы не этот коварный удар, после которого не было возможности остановиться, Владимир бы как минимум выиграл бой по очкам.

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