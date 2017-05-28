— Я получил мощный удар в левый глаз в седьмом раунде и почувствовал себя очень плохо. Это было одно из худших ощущений, которые мне доводилось испытывать. Вроде того, когда GGG сломал мне глазницу. Это было ужасно: я просто не мог видеть. Вообще, это был конкурентный бой. Он взял несколько раундов, я взял несколько раундов. Я чувствовал, что я побеждаю, но мой глаз не разрешил мне продолжить бой. Ты не можешь драться, если ничего не видишь. Я — воин, поэтому продолжил драться. Но в одиннадцатом раунде мне все же пришлось стать на колено, потому что я действительно не видел, — сказал Брук.



Бой Брук — Спенс завершился нокаутом в исполнении американского боксера в 11-м раунде.