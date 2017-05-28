Келл Брук: Я просто ничего не видел — как и в бою с Головкиным
Британский боксер Келл Брук (36−2, 25 КО) дал интервью после поражения от американца Эррола Спенса (22−0, 19 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Я получил мощный удар в левый глаз в седьмом раунде и почувствовал себя очень плохо. Это было одно из худших ощущений, которые мне доводилось испытывать. Вроде того, когда GGG сломал мне глазницу. Это было ужасно: я просто не мог видеть. Вообще, это был конкурентный бой. Он взял несколько раундов, я взял несколько раундов. Я чувствовал, что я побеждаю, но мой глаз не разрешил мне продолжить бой. Ты не можешь драться, если ничего не видишь. Я — воин, поэтому продолжил драться. Но в одиннадцатом раунде мне все же пришлось стать на колено, потому что я действительно не видел, — сказал Брук.
Бой Брук — Спенс завершился нокаутом в исполнении американского боксера в 11-м раунде.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter