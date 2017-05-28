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https://sport.mail.ru/news/boxing/29892524/
28 мая 2017, 11:11 | Бокс | Sports.kz

Келл Брук: Я просто ничего не видел — как и в бою с Головкиным

Британский боксер Келл Брук (36−2, 25 КО) дал интервью после поражения от американца Эррола Спенса (22−0, 19 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

Британский боксер <span class=error>Келл</span> <span class=error>Брук</span> (36−2 25 КО) дал интервью после поражения от американца <span class=error>Эррола</span> <span class=error>Спенса</span> (22−0 19 КО) сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com. Увеличить
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 — Я получил мощный удар в левый глаз в седьмом раунде и почувствовал себя очень плохо. Это было одно из худших ощущений, которые мне доводилось испытывать. Вроде того, когда GGG сломал мне глазницу. Это было ужасно: я просто не мог видеть. Вообще, это был конкурентный бой. Он взял несколько раундов, я взял несколько раундов. Я чувствовал, что я побеждаю, но мой глаз не разрешил мне продолжить бой. Ты не можешь драться, если ничего не видишь. Я — воин, поэтому продолжил драться. Но в одиннадцатом раунде мне все же пришлось стать на колено, потому что я действительно не видел, — сказал Брук.

Бой Брук — Спенс завершился нокаутом в исполнении американского боксера в 11-м раунде.

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