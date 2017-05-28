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https://sport.mail.ru/news/boxing/29892333/
28 мая 2017, 10:44 | Бокс | Sports.kz

«Жертва “Канело”». Восемь фактов о потенциальном сопернике Ислама Киркленде

Sports.kz представляет Вашему вниманию подборку интересных фактов о возможном сопернике казахстанского боксера Каната Ислама (24−0, 19 КО) американце Джеймсе Киркленде (32−2, 28 КО).

Sports.kz представляет Вашему вниманию подборку интересных фактов о возможном сопернике казахстанского боксера Каната Ислама (24−0 19 КО) американце Джеймсе Киркленде (32−2 28 КО). Увеличить
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1. Последним соперником Киркленда был Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО), которому в сентябре предстоит встретиться с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО). Бой Киркленд — Альварес состоялся в мае 2015-го и завершился уверенной победой «Канело» нокаутом в третьем раунде.

Отметим, что этот нокаут стал лучшим по версии журнала The Ring и сайта ESPN.com в 2015 году.

2. После того боя Киркленд не выходил на ринг. Подобная двухлетняя пауза уже была в его карьере, правда, вызвана она была несколько другими обстоятельствами. Джеймс получил двухлетний срок за незаконное хранение огнестрельного оружия. Другие варианты, кроме лишения свободы, не рассматривались, поскольку боксер в 2003 году уже был осужден за вооруженное ограбление. Впрочем, жизнь Киркленда ничему не научила, и в 2013-м он был арестован вновь — за нанесение телесных повреждений одному из членов своей семьи.

3. В 2008 году Джеймс владел титулом, который сейчас принадлежит Исламу — WBO NABO в первом среднем весе. Также в 2011-м американец выиграл, а спустя год успешно защитил пояс WBC Continental Americas в этом же дивизионе.

4. Лишь один из своих 34-х боев Киркленд провел за пределами США — в ноябре 2011-го он отправился «в гости» к мексиканцу Альфредо Ангуло (24−6, 20 КО).

5. Ислам может стать лишь третьим непобежденным соперником в карьере Киркленда. Ранее таковыми были Родни Тэппин (5−0) в 2003 году и Глен Тапиа (20−0) в 2013-м.

6. Процент нокаутов у Киркленда выше, чем у Ислама — 82% против 79%.

7. Самый быстрый нокаут в исполнении Джеймса случился в мае 2011-го, когда он на 34-й секунде первого раунда досрочно завершил бой с соотечественником Ахсанди Гиббсом (10−5, 4 КО).

8. Прозвище Киркленда — «Воин Мандинго» (Mandingo Warrior). Исторически «мандинго» — группа народностей в Западной Африке, которая, впрочем, имеет и небольшое представительство в южных штатах США, откуда Джеймс родом (Техас).

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