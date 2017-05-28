Внезапная смерть

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БОЙ ЕЩЕ ХУЖЕ

Бокс пришел в полной мере в историю человечества тогда, когда люди уже не имели возможности убивать друг друга просто так, по любому поводу. Стал сублимацией одних стремлений и заменой других. Родись они в другое время, Эррол Спенс бы стал разбойником с большой дороги. Отшибал людям головы и забирал их золото. А Келл Брук — например, вымогал бы от лица Королевы. «Как это ты убил оленя Ее Величества?! Я приду за твоими детьми завтра, а до этого момента ты еще можешь заплатить». И ему бы платили….

Или он мог бы быть как Иди Амин — который присоединился к колониальной британской армии в качестве помощника повара. Потом он был боксером в полутяжелом весе, неплохо плавал, а затем стал диктатором и убивал людей.

ПРАВЬ, БРИТАНИЯ

Спенс тоже мог бы променять Англию, созданную на чае, например, на Анголу. Теплый климат, жизнерадостные люди с автоматами, добыча алмазов под контролем этих самых вооруженных людей. Главный бой вечера в Британии закончился так, как и должен был — один разбойник казнил другого… Теперь фотография Келла, опустившегося на колено, надоест вам до полусмерти уже через пару дней.

Эррол Спенс оказался сильнее Брука. Не мощью, скоростью и способностью держать удар — возможно, только психикой. Этого было достаточно, и это было необходимо. Пояс IBF полусреднем весе отправляется в США. Пояс IBF в суперсреднем весе остается в Британии.

ПРАВЬ, ГРОУВС

Впрочем, титул WBA тоже. С четвертой попытки Джордж Гроувс стал чемпионом мира. В нагрузку он получил рассечение в четвертом раунде, которое будет раскрываться в каждом следующем бою, скорее всего, но Чудинову с этого уже совершенно никакого профита. У него только пропущенный удар, после которого он потерялся, и последовавший за ним кошмар, когда со стороны вроде бы ничего страшного, но по факту- почти минуту безответных ударов в голову, и рефери вынужден был вмешаться. Трудно сказать, что тому виной — удар Гроувса или то, что Чудинов не боксировал полтора года, а с рук такое не сходит….

И всем тем, кто считает, что до шестого раунда все шло нормально, есть теперь о чем задуматься. Гроувс пошел ва-банк, не имея решающего преимущества, контроля, пошел ва-банк сразу и без объяснений.

Ему так сказал инстинкт. А Чудинову — нет. Более того, даже если бы Федор получил такую команду, он бы ей, скорее всего, не последовал бы.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

Чудинов и Гроувс имел на двоих только один шанс. Тот, кто имел больший соревновательный опыт в последний год — победил. Едва ли в этом есть какой-то смысл сверх того. что мы увидели.

Быть жестким боксером, это дано не каждому. Это способно шокировать и напугать… но это не про Чудина. А если твоего удара недостаточно, чтобы повлиять на ситуацию — ты не можешь контролировать своего оппонента. Это Гроувс почувствовал слишком рано. Инстинкт сработал.