Мексиканский политик считает, что Головкин из России
Министр туризма Мехико и лидер одной из местных политических партий Мигель Торруко Маркес ждет предстоящего боя своего соотечественника — боксера Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) — с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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Бой между мексиканцем и казахстанцем (которого Маркес ошибочно назвал россиянином) состоится 16 сентября.
«Следующий бой Сауля “Канело” Альвареса с русским Геннадием “GGG” Головкиным в сентябре станет большим событием», — отмечает Маркес.
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