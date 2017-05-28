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28 мая 2017, 10:38 | Бокс | Sports.kz

Мексиканский политик считает, что Головкин из России

Министр туризма Мехико и лидер одной из местных политических партий Мигель Торруко Маркес ждет предстоящего боя своего соотечественника — боксера Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) — с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Министр туризма Мехико и лидер одной из местных политических партий <span class=error>Мигель</span> <span class=error>Торруко</span> <span class=error>Маркес</span> ждет предстоящего боя своего соотечественника — боксера <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) — с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Бой между мексиканцем и казахстанцем (которого Маркес ошибочно назвал россиянином) состоится 16 сентября.

«Следующий бой Сауля “Канело” Альвареса с русским Геннадием “GGG” Головкиным в сентябре станет большим событием», — отмечает Маркес.

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