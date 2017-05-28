Жанкош Тураров: Хочется верить, что большой бой ждать осталось немного

В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz Жанкош Тураров рассказал о прошедшем бое, и поблагодарил казахстанских болельщиков за поддержку.



— Жанкош, поздравляем Вас с победой. Как оцените прошедший бой для себя?

— Вы знаете, что мексиканских боксеров всегда выделяла выносливость. Несмотря на то, что я наносил довольно внушительные удары — соперник терпел и не сдавался. В целом, все прошло хорошо. Так, как я и задумывал.



— То есть, Вы планировали завершить бой так рано?

— Да, хотелось отбоксировать два-три раунда, затем выждать и нанести решающий удар.



— Что скажете о своем противнике?

— Соперник — хороший боец. Несмотря на то, что много пропускал, терпел и даже порой проводил ответные атаки.



— Как Вам бой Каната Ислама, который одержал победу над мексиканцем Норберто Гонсалесом единогласным решением судей?

— Канат на протяжении всех раундов доминировал в ринге и заслуженно выиграл. Еще раз поздравляю его с очередной победой на профи-ринге.



— Наверняка, даже в Америке Вы чувствовали поддержку наших болельщиков?

— Это очень важный фактор. Я получил огромное количество писем, поздравлений от болельщиков. Для меня это очень большая поддержка и стимул достигать новых вершин в боксе. Спасибо всем, кто болел за меня.



— Когда теперь ждать вашего возвращения в ринг?

— Этот вопрос решится в ближайшие цели. Возможно, что останусь в Америке и буду здесь готовиться к своему следующему бою.



— С кем бы вы хотели встретиться в следующем бою?

— Конечно, хотелось бы боксировать против сильных боксеров, с хорошим послужным списком. Всему свое время. Надеюсь, что у меня еще будет немало боев с серьезными соперниками.



— Когда можно будет увидеть титульный бой Жанкоша Турарова?

— Я готов ко всему. Когда бы промоутеры не вывели меня к большому бою, я готов выйти на ринг и боксировать. Хочется верить, что и до этого дня осталось ждать немного.



— Что на счет планов провести бой в Казахстане?

— В сентябре в рамках выставки ЭКСПО-2017 планируют провести вечер профессионального бокса, на котором я могу выступить.