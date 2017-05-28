Жанкош Тураров: Хочется верить, что большой бой ждать осталось немного
Накануне казахстанский боксер ЖанкошТураров, выступающий в полусреднем весе, порадовал наших болельщиков еще одной яркой победой на профессиональном ринге, нокаутировав своего соперника из Мексики Густаво Гарибая в третьем раунде. Эта виктория стала для него 21-й подряд и 15-й добытой досрочно.
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В интервью корреспонденту республиканского
— Жанкош, поздравляем Вас с победой. Как оцените прошедший бой для себя?
— Вы знаете, что мексиканских боксеров всегда выделяла выносливость. Несмотря на то, что я наносил довольно внушительные удары — соперник терпел и не сдавался. В целом, все прошло хорошо. Так, как я и задумывал.
— То есть, Вы планировали завершить бой так рано?
— Да, хотелось отбоксировать
— Что скажете о своем противнике?
— Соперник — хороший боец. Несмотря на то, что много пропускал, терпел и даже порой проводил ответные атаки.
— Как Вам бой Каната Ислама, который одержал победу над мексиканцем Норберто Гонсалесом единогласным решением судей?
— Канат на протяжении всех раундов доминировал в ринге и заслуженно выиграл. Еще раз поздравляю его с очередной победой на
— Наверняка, даже в Америке Вы чувствовали поддержку наших болельщиков?
— Это очень важный фактор. Я получил огромное количество писем, поздравлений от болельщиков. Для меня это очень большая поддержка и стимул достигать новых вершин в боксе. Спасибо всем, кто болел за меня.
— Когда теперь ждать вашего возвращения в ринг?
— Этот вопрос решится в ближайшие цели. Возможно, что останусь в Америке и буду здесь готовиться к своему следующему бою.
— С кем бы вы хотели встретиться в следующем бою?
— Конечно, хотелось бы боксировать против сильных боксеров, с хорошим послужным списком. Всему свое время. Надеюсь, что у меня еще будет немало боев с серьезными соперниками.
— Когда можно будет увидеть титульный бой Жанкоша Турарова?
— Я готов ко всему. Когда бы промоутеры не вывели меня к большому бою, я готов выйти на ринг и боксировать. Хочется верить, что и до этого дня осталось ждать немного.
— Что на счет планов провести бой в Казахстане?
— В сентябре в рамках выставки ЭКСПО-2017 планируют провести вечер профессионального бокса, на котором я могу выступить.
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