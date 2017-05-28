Опять проблемы с глазом. Видео поражения нокаутом Келла Брука в первом бою после Головкина
Британец Келл Брук нокаутом проиграл американцу Эрролу
Спенсу-младшему и потерял титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBF, передает корреспондент Vesti.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Их бой стал главным событием вечера бокса на стадионе «Брэмолл Лейн» в Шеффилде. В десятом раунде Спенс отправил Брука в нокдаун, а в одиннадцатом британец уже самостоятельно упал на колено и отказался от продолжения поединка.
Представляем вашему вниманию видео нокдаунов:
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter