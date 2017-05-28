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28 мая 2017, 10:22 | Бокс | Vesti.kz

Опять проблемы с глазом. Видео поражения нокаутом Келла Брука в первом бою после Головкина

Британец Келл Брук нокаутом проиграл американцу Эрролу Спенсу-младшему и потерял титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBF, передает корреспондент Vesti.kz.

Британец потерял титул чемпиона мира. Увеличить
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Их бой стал главным событием вечера бокса на стадионе «Брэмолл Лейн» в Шеффилде. В десятом раунде Спенс отправил Брука в нокдаун, а в одиннадцатом британец уже самостоятельно упал на колено и отказался от продолжения поединка.

Представляем вашему вниманию видео нокдаунов:
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