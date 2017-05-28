Британец Брук не сумел защитить титул чемпиона мира IBF, проиграв американцу Спенсу

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Первая половина поединка прошла в равной борьбе, ни в одном раунде победа одному из боксеров не досталась с явным преимуществом. В седьмом раунде американец начал забирать инициативу, в девятом несколько раз потряс британца, а в десятом отправил в нокдаун. Брук временами опасно отвечал, но на его действиях сказывалась травма глаза, и в итоге из-за нее в 11-м раунде он отказался продолжать поединок.

Брук не сумел защитить титул в четвертый раз, который завоевал в августе 2014 года благодаря победе над американцем Шоном Портером. В сентябре прошлого года британец провел бой за титул чемпиона мира по двум престижным версиям в более тяжелом весе — до 72,6 кг, но пояс IBF в весе до 66,68 кг сохранил.

В послужном списке 31-летнего Брука теперь 36 побед (25 — нокаутом) и два поражения.

27-летний Спенс впервые стал чемпионом мира. До этого он был обязательным претендентом IBF, победив американца Криса Алгиери и итальянца Леонарда Бунду. В его активе теперь 22 победы (19 — нокаутом), ни одного поражения. Он продлил серию досрочных побед до девяти.

Спенс в 2012 году выступил на Олимпийских играх в Лондоне, где дошел до четвертьфинала. Он стал вторым боксером из состава той сборной США, завоевавшим титул чемпиона мира в профессионалах, после Рауши Уоррена.

Поединок прошел на домашнем стадионе футбольного клуба «Шеффилд Юнайтед», «Брэмолл Лейн», в присутствии 27 тысяч зрителей.