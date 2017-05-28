Чудинов не сумел вернуть титул «суперчемпиона» мира WBA
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россиянин Федор Чудинов не сумел вернуть титул «суперчемпиона» мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке за вакантный пояс в британском Шеффилде он проиграл хозяину ринга Джорджу Гроувзу техническим нокаутом в шестом раунде.
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Российский боксер завоевал этот титул в 2015 году, выиграв у немца Феликса Штурма, а затем защитил пояс благодаря победе над британцем Фрэнком Бульони. В матче- реванше в феврале 2016 года россиянин спорным решением судей уступил Штурму, но немец затем отказался от титула «суперчемпиона» WBA после обвинений в употреблении допинга. Чудинов согласно решению организации стал обязательным претендентом на пояс.
В послужном списке Чудинова теперь 14 побед (10 — нокаутом) и два поражения.
Гроувз с четвертой попытки стал чемпионом мира. Все три поражения он потерпел в титульных боях — дважды от соотечественника Карла Фроча, а также шведа Джека Баду. После проигрыша Баду британец сменил тренера и одержал четыре победы подряд. В последнем поединке Гроувз победил немца Эдуарда Гуткнехта, после чего боксер из Германии впал в кому.
В активе Гроувза теперь 24 победы (19 — нокаутом) и три поражения.
Поединок прошел на домашнем стадионе футбольного клуба «Шеффилд Юнайтед», «Брэмолл Лейн», в присутствии 28 тысяч зрителей в андеркарде боя за звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 66,68 кг между британцем Келлом Бруком и американцем Эрролом Спенсом.
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