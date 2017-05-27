Шарипова нокаутировала россиянку и одержала пятую победу на профи-ринге
В Москве в отеле «Korston Club» состоялся бой между казахстанской боксершей Фирузой Шариповой (4−1, 2 КО) и россиянкой Ольгой Забавиной (0−6), сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В поединке, проходившем в 6-раундовом формате, победу техническим нокаутом в третьем раунде одержала Шарипова.
Таким образом, эта победа стала пятой для казахстанки на
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter