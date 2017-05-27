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https://sport.mail.ru/news/boxing/29890135/
27 мая 2017, 18:37 | Бокс | Sports.kz

Шарипова нокаутировала россиянку и одержала пятую победу на профи-ринге

В Москве в отеле «Korston Club» состоялся бой между казахстанской боксершей Фирузой Шариповой (4−1, 2 КО) и россиянкой Ольгой Забавиной (0−6), сообщает Sports.kz.

В Москве в отеле Korston <span class=error>Club</span> состоялся бой между казахстанской <span class=error>боксершей</span> <span class=error>Фирузой</span> <span class=error>Шариповой</span> (4−1 2 КО) и россиянкой Ольгой <span class=error>Забавиной</span> (0−6) сообщает Sports.kz. Увеличить
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В поединке, проходившем в 6-раундовом формате, победу техническим нокаутом в третьем раунде одержала Шарипова.

Таким образом, эта победа стала пятой для казахстанки на профи-ринге и третьей досрочной. Забавина продлила серию поражений в профессионалах до семи боев.

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