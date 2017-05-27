Коточигов нокаутом одержал третью победу на профи-ринге
23-летний казахстанский боксер Виктор Коточигов (2−0, 1 КО), выступающий в первом полусреднем весе, провел свой третий бой в профессионалах, сообщает Sports.kz.
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Поединок проходил в рамках вечера бокса в отеле «Korston Club» в Москве.
Его соперником был дебютант — россиянин Максим
Эта победа стала для Виктора третьей, а российский боксер начал профессиональную карьеру с поражения.
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