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https://sport.mail.ru/news/boxing/29890043/
27 мая 2017, 18:34 | Бокс | Sports.kz

Коточигов нокаутом одержал третью победу на профи-ринге

23-летний казахстанский боксер Виктор Коточигов (2−0, 1 КО), выступающий в первом полусреднем весе, провел свой третий бой в профессионалах, сообщает Sports.kz.

23-летний казахстанский боксер Виктор <span class=error>Коточигов</span> (2−0 1 КО) выступающий в первом полусреднем весе провел свой третий бой в профессионалах сообщает Sports.kz. Увеличить
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Поединок проходил в рамках вечера бокса в отеле «Korston Club» в Москве.

Его соперником был дебютант — россиянин Максим Услистый-Рыбченко. Бой, проходивший в шестираундовом формате, завершился победой Коточигова во втором раунде техническим нокаутом из-за отказа россиянина.

Эта победа стала для Виктора третьей, а российский боксер начал профессиональную карьеру с поражения.

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