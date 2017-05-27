Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29889228/
27 мая 2017, 16:02 | Бокс | Vesti.kz

«В детстве я мечтал стать футболистом». Канат Ислам о кумирах, друзьях в боксе, любимой еде и самом сложном сопернике

Новоиспеченный чемпион мира по версиям WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе казахстанец Канат Ислам (24−0, 19 КО) в интервью старейшему журналу о боксе Boxing News рассказал о своих кумирах, любимой еде, лучших друзьях и самом сложном сопернике в карьере, а также о своей цели.

Казахстанец дал интервью старейшему журналу о боксе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Когда и почему Вы начали заниматься боксом:
Я в ринге с восьми лет. Моя цель — доказать, что Казахстан — сильная нация в профессиональном боксе.

Любимый боец всех времен:
Мухаммед Али, потому что он был не только великий боксер, но и настоящий мужчина.

Лучший бой, который Вы видели:
Марвин Хаглер — Шугар Рэй Леонард. Они показали, что такое настоящая битва.

Лучшее достижение в карьере:
Завоевание бронзовой медали на Олимпийских играх 2008 года и победа на чемпионате мира 2007 года. В настоящее время я занимаю высокие позиции в рейтингах WBA, IBF и WBO, но я не успокоюсь, пока не стану чемпионом мира в профи.

Самый тяжелый соперник:
Эмилио Хулио Хулио в 2013 году (победа КО в третьем раунде). Это было на большой высоте в Эквадоре, поэтому мне было трудно дышать.

Наилучшие и худшие качества боксера:
Из-за мощности ударов я нокаутирую многих противников. Сейчас я работаю над улучшением своих технических навыков и защиты.

Совет по тренировке:
Три составляющих успеха — правильное питание, физические упражнения и отдых.

Любимое блюдо/ресторан:
Я люблю есть конину, как и все казахстанцы. Я пойду в любой ресторан, где готовят блюда казахской кухни.

Лучшие друзья в боксе:
Бывшие олимпийские чемпионы Бахтияр Артаев и Серик Сапиев, а также Рой Джонс-младший и Бейбут Шуменов.

Каким другим спортсменом Вы хотели бы быть:
В детстве я мечтал стать футболистом, но теперь мне не нужен другой вид спорта, кроме бокса.

Вы видели последний фильм/телешоу:
«Казахское ханство». Это очень интересный фильм об истории Казахстана.

Кто сыграл бы тебя в фильме о твоей жизни:
Сильвестр Сталлоне, потому что он актер, который знает о боксе.

Вы когда-нибудь были чьим-то фанатом:
Я никогда не мечтал стать актером, певцом или танцором, поэтому я находился под впечатлением от встречи со знаменитостями. А вот Майк Тайсон и Мухаммед Али — настоящие звезды для меня.

Последний раз, когда Вы плакали:
Когда малолетние дети в Казахстане теряют свою гордость. Боль моей нации — это моя боль.

Лучший совет:
Когда я впервые пришел в тренажерный зал, мой тренер сказал мне: «Мне не нужен чемпион. Мне просто нужен мужчина». Я все еще помню его совет и всегда стараюсь быть хорошим человеком.

Худший слух о себе:
Я не обращаю внимания на сплетни.

То, что о Вас знают лишь немногие люди:
Я хорошо катаюсь на лыжах и на коньках.

Напомним, Ислам завоевал титулы WBO NABO и WBA Inter-Continental после победы над мексиканцем Норберто Гонсалесом. Их поединок прошел утром 27 мая в американском Бока Ратон и завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

Следующим соперником Ислама может стать американец Джеймс Киркленд. Причем их бой может пройти в сентябре в Астане.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
27 мая

Футболисты "Акжайыка" отказались ехать на "грязном" автобусе на матч в Атырау

Жанкоша Турарова сравнили с Геннадием Головкиным после быстрой победы нокаутом

"В детстве я мечтал стать футболистом". Канат Ислам о кумирах, друзьях в боксе, любимой еде и самом сложном сопернике