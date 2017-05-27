«В детстве я мечтал стать футболистом». Канат Ислам о кумирах, друзьях в боксе, любимой еде и самом сложном сопернике

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Когда и почему Вы начали заниматься боксом:

Я в ринге с восьми лет. Моя цель — доказать, что Казахстан — сильная нация в профессиональном боксе.

Любимый боец всех времен:

Мухаммед Али, потому что он был не только великий боксер, но и настоящий мужчина.

Лучший бой, который Вы видели:

Марвин Хаглер — Шугар Рэй Леонард. Они показали, что такое настоящая битва.

Лучшее достижение в карьере:

Завоевание бронзовой медали на Олимпийских играх 2008 года и победа на чемпионате мира 2007 года. В настоящее время я занимаю высокие позиции в рейтингах WBA, IBF и WBO, но я не успокоюсь, пока не стану чемпионом мира в профи.

Самый тяжелый соперник:

Эмилио Хулио Хулио в 2013 году (победа КО в третьем раунде). Это было на большой высоте в Эквадоре, поэтому мне было трудно дышать.

Наилучшие и худшие качества боксера:

Из-за мощности ударов я нокаутирую многих противников. Сейчас я работаю над улучшением своих технических навыков и защиты.

Совет по тренировке:

Три составляющих успеха — правильное питание, физические упражнения и отдых.

Любимое блюдо/ресторан:

Я люблю есть конину, как и все казахстанцы. Я пойду в любой ресторан, где готовят блюда казахской кухни.

Лучшие друзья в боксе:

Бывшие олимпийские чемпионы Бахтияр Артаев и Серик Сапиев, а также Рой Джонс-младший и Бейбут Шуменов.

Каким другим спортсменом Вы хотели бы быть:

В детстве я мечтал стать футболистом, но теперь мне не нужен другой вид спорта, кроме бокса.

Вы видели последний фильм/телешоу:

«Казахское ханство». Это очень интересный фильм об истории Казахстана.

Кто сыграл бы тебя в фильме о твоей жизни:

Сильвестр Сталлоне, потому что он актер, который знает о боксе.

Вы когда-нибудь были чьим-то фанатом:

Я никогда не мечтал стать актером, певцом или танцором, поэтому я находился под впечатлением от встречи со знаменитостями. А вот Майк Тайсон и Мухаммед Али — настоящие звезды для меня.

Последний раз, когда Вы плакали:

Когда малолетние дети в Казахстане теряют свою гордость. Боль моей нации — это моя боль.

Лучший совет:

Когда я впервые пришел в тренажерный зал, мой тренер сказал мне: «Мне не нужен чемпион. Мне просто нужен мужчина». Я все еще помню его совет и всегда стараюсь быть хорошим человеком.

Худший слух о себе:

Я не обращаю внимания на сплетни.

То, что о Вас знают лишь немногие люди:

Я хорошо катаюсь на лыжах и на коньках.

Напомним, Ислам завоевал титулы WBO NABO и WBA Inter-Continental после победы над мексиканцем Норберто Гонсалесом. Их поединок прошел утром 27 мая в американском Бока Ратон и завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

Следующим соперником Ислама может стать американец Джеймс Киркленд. Причем их бой может пройти в сентябре в Астане.