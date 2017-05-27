«В детстве я мечтал стать футболистом». Канат Ислам о кумирах, друзьях в боксе, любимой еде и самом сложном сопернике
Новоиспеченный чемпион мира по версиям WBO NABO и WBA
Inter-Continental в первом среднем весе казахстанец Канат Ислам (24−0, 19 КО) в интервью старейшему журналу о боксе Boxing News рассказал о своих кумирах, любимой еде, лучших друзьях и самом сложном сопернике в карьере, а также о своей цели.
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Когда и почему Вы начали заниматься боксом:
Я в ринге с восьми лет. Моя цель — доказать, что Казахстан — сильная нация в профессиональном боксе.
Любимый боец всех времен:
Мухаммед Али, потому что он был не только великий боксер, но и настоящий мужчина.
Лучший бой, который Вы видели:
Марвин Хаглер — Шугар Рэй Леонард. Они показали, что такое настоящая битва.
Лучшее достижение в карьере:
Завоевание бронзовой медали на Олимпийских играх 2008 года и победа на чемпионате мира 2007 года. В настоящее время я занимаю высокие позиции в рейтингах WBA, IBF и WBO, но я не успокоюсь, пока не стану чемпионом мира в профи.
Самый тяжелый соперник:
Эмилио Хулио Хулио в 2013 году (победа КО в третьем раунде). Это было на большой высоте в Эквадоре, поэтому мне было трудно дышать.
Наилучшие и худшие качества боксера:
Совет по тренировке:
Три составляющих успеха — правильное питание, физические упражнения и отдых.
Любимое блюдо/ресторан:
Я люблю есть конину, как и все казахстанцы. Я пойду в любой ресторан, где готовят блюда казахской кухни.
Лучшие друзья в боксе:
Бывшие олимпийские чемпионы Бахтияр Артаев и Серик Сапиев, а также Рой
Каким другим спортсменом Вы хотели бы быть:
В детстве я мечтал стать футболистом, но теперь мне не нужен другой вид спорта, кроме бокса.
Вы видели последний фильм/телешоу:
«Казахское ханство». Это очень интересный фильм об истории Казахстана.
Кто сыграл бы тебя в фильме о твоей жизни:
Сильвестр Сталлоне, потому что он актер, который знает о боксе.
Вы
Я никогда не мечтал стать актером, певцом или танцором, поэтому я находился под впечатлением от встречи со знаменитостями. А вот Майк Тайсон и Мухаммед Али — настоящие звезды для меня.
Последний раз, когда Вы плакали:
Когда малолетние дети в Казахстане теряют свою гордость. Боль моей нации — это моя боль.
Лучший совет:
Когда я впервые пришел в тренажерный зал, мой тренер сказал мне: «Мне не нужен чемпион. Мне просто нужен мужчина». Я все еще помню его совет и всегда стараюсь быть хорошим человеком.
Худший слух о себе:
Я не обращаю внимания на сплетни.
То, что о Вас знают лишь немногие люди:
Я хорошо катаюсь на лыжах и на коньках.
Напомним, Ислам завоевал титулы WBO NABO и WBA
Следующим соперником Ислама может стать американец Джеймс Киркленд. Причем их бой может пройти в сентябре в Астане.
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