— Неплохой бой. Конечно, соперник — не из числа сильнейших, но для подготовки к предстоящему титульному бою, который планирует провести Канат Ислам — этот поединок можно считать хорошей подготовкой. То есть, прочувствовать ринг, отбоксировать все 12 раундов, продышаться и для следующего боя — это была хорошая проверка на прочность. Это отличный бой, в контексте того, что скоро Каната ожидает большой, титульный бой. Я уже лично поздравил Каната, и хотелось бы также поздравить всех казахстанцев с очередной победой нашего боксера, — сказал Жакиянов.