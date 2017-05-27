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27 мая 2017, 14:37 | Бокс | Sports.kz

Чемпион мира WBA прокомментировал бой Ислам — Гонсалес

Чемпион мира по версии WBA Жанат Жакиянов поделился со Sports.kz своими мыслями о поединке между Канатом Исламом и мексиканцем Норберто Гонсалесом, в котором победу решением судей одержал казахстанец.

Чемпион мира по версии WBA <span class=error>Жанат</span> <span class=error>Жакиянов</span> поделился со Sports.kz своими мыслями о поединке между Канатом Исламом и мексиканцем Норберто Гонсалесом в котором победу решением судей одержал <span class=error>казахстанец</span>. Увеличить
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— Неплохой бой. Конечно, соперник — не из числа сильнейших, но для подготовки к предстоящему титульному бою, который планирует провести Канат Ислам — этот поединок можно считать хорошей подготовкой. То есть, прочувствовать ринг, отбоксировать все 12 раундов, продышаться и для следующего боя — это была хорошая проверка на прочность. Это отличный бой, в контексте того, что скоро Каната ожидает большой, титульный бой. Я уже лично поздравил Каната, и хотелось бы также поздравить всех казахстанцев с очередной победой нашего боксера, — сказал Жакиянов.

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