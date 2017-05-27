Канат Ислам поднялся на 27 позиций в рейтинге после завоевания двух титулов
Новый чемпион мира по версиям WBO NABO и WBA
Inter-Continental в первом среднем весе казахстанский боксер Канат Ислам (24−0, 19 КО) поднялся на 27 позиций в рейтинге своего дивизиона после победы в титульном поединке, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Утром 27 мая в американском Бока Ратон Ислам встречался с мексиканцем Норберто Гонсалесом. Их поединок продлился все 12 раундов и завершился победой казахстанца единогласным решением судей. Таким образом, Канат завоевал титулы WBO NABO и WBA
Благодаря этому успеху Ислам поднялся на 27 позиций в рейтинге BoxRec в первом среднем весе и теперь занимает 26-е место.
Для казахстанца эта победа стала 24-й в 24 боях на
Сообщалось, что следующим соперником Ислама может стать американец Джеймс Киркленд, а сам бой может пройти в сентябре в Астане.
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