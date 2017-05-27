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https://sport.mail.ru/news/boxing/29888621/
27 мая 2017, 14:24 | Бокс | Vesti.kz

Канат Ислам поднялся на 27 позиций в рейтинге после завоевания двух титулов

Новый чемпион мира по версиям WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе казахстанский боксер Канат Ислам (24−0, 19 КО) поднялся на 27 позиций в рейтинге своего дивизиона после победы в титульном поединке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боксер победил решением судей мексиканца Норберто Гонсалеса. Увеличить
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Утром 27 мая в американском Бока Ратон Ислам встречался с мексиканцем Норберто Гонсалесом. Их поединок продлился все 12 раундов и завершился победой казахстанца единогласным решением судей. Таким образом, Канат завоевал титулы WBO NABO и WBA Inter-Continental.

Благодаря этому успеху Ислам поднялся на 27 позиций в рейтинге BoxRec в первом среднем весе и теперь занимает 26-е место.

Для казахстанца эта победа стала 24-й в 24 боях на профи-ринге, из которых 19 он завершил нокаутом. Гонсалес потерпел девятое поражение при 23 победах.

Сообщалось, что следующим соперником Ислама может стать американец Джеймс Киркленд, а сам бой может пройти в сентябре в Астане.

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