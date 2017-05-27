Грувз: Чувствую, что я лучше Карла Фроча и Баду Джека

Три предыдущих шанса он упустил в боях с Карлом Фрочем (дважды) и Баду Джеком.

В преддверии поединка с Фёдором Чудиновым (14−1, 10 КО) британец заявил, что по-прежнему считает себя лучше Фроча или Джека.

«Поможет ли мне сегодня то, что я дерусь в андеркарде? Честно говоря, да, на меня не будет оказываться такого давления. Мне не надо будет думать о том, насколько удачным получилось шоу или о том, как продавались билеты. Это просто очередной бой.