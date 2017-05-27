Поветкин и Руденко обязательно сдадут допинг-тесты в рамках боя
МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин и украинец Андрей Руденко пройдут
допинг-контроль в рамках поединка, который состоится 1 июля в Москве. Об этом ТАСС сообщил менеджер Руденко Владислав Елисеев.
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«Андрей готовится, он уже приступил к спаррингам, — сказал менеджер. — Как только начали переговоры месяц назад, он приступил к тренировкам. По форме сдачи
В активе россиянина 31 победа (23 — нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 нокаутом) и два поражения.
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