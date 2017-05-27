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https://sport.mail.ru/news/boxing/29888362/
27 мая 2017, 13:41 | Бокс | ТАСС

Поветкин и Руденко обязательно сдадут допинг-тесты в рамках боя

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин и украинец Андрей Руденко пройдут допинг-контроль в рамках поединка, который состоится 1 июля в Москве. Об этом ТАСС сообщил менеджер Руденко Владислав Елисеев.

<em>МОСКВА 27 мая. /Корр. ТАСС Игорь <span class=error>Лазорин</span>/. </em>Российский боксер Александр <span class=error>Поветкин</span> и украинец Андрей <span class=error>Руденко</span> пройдут <nobr>допинг-контроль</nobr> в рамках поединка который состоится 1 июля в Москве. Об этом ТАСС сообщил менеджер <span class=error>Руденко</span> Владислав Елисеев. Увеличить
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«Андрей готовится, он уже приступил к спаррингам, — сказал менеджер. — Как только начали переговоры месяц назад, он приступил к тренировкам. По форме сдачи допинг-тестов пока нет конкретики, команда Поветкина пока не приняла решение по этому вопросу. Но допинг-контроль будет обязательно».

В активе россиянина 31 победа (23 — нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 нокаутом) и два поражения.
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