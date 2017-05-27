Санта Крус и Марес могут провести второй бой в сентябре

Ранее эти боксёры уже встречались в ринге, в августе 2015 года Санта Крус одержал победу решением большинства судей. С тех пор он провёл три поединка, в том числе двухматчевую дуэль с Карлом Фрэмптоном. Что касается Мареса, то в минувшем году он провёл лишь один бой, одолев Хесуса Андреаса Куэльяра.