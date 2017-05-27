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https://sport.mail.ru/news/boxing/29888345/
27 мая 2017, 13:37 | Бокс | Чемпионат.com

Санта Крус и Марес могут провести второй бой в сентябре

Обладатель пояса чемпиона мира по версии WBA Super в полулёгком весе Лео Санта Крус (33−1−1, 18 КО) и «регулярный» чемпион по этой же версии Абнер Марес (30−2−1, 15 КО) могут провести очный поединок 9 сентября в Лос-Анджелесе, об этом сообщает BoxingScene.

Ранее эти боксёры уже встречались в ринге, в августе 2015 года Санта Крус одержал победу решением большинства судей. С тех пор он провёл три поединка, в том числе двухматчевую дуэль с Карлом Фрэмптоном. Что касается Мареса, то в минувшем году он провёл лишь один бой, одолев Хесуса Андреаса Куэльяра.
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