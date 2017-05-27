Жанкош Тураров рассказал о сроках своего возвращения на ринг

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— В ближайшие два-три дня станет известно. Я могу провести следующий бой во второй половине июня в США, — рассказал Тураров.

— Вы присматриваетесь к новой весовой категории? Второй бой проводили тяжелее категории полусреднего веса.

— Нет, большой разницы ведь нет. 147 фунтов или 151. Чуть больше килограмма разница.

Ранее Жанкош Тураров рассказал, что в сентябре может провести титульный поединок в Астане. На текущий момент на его счету 21 победа: в последнем бою он досрочно выиграл у мексиканца Густаво Гарибая. Видео боя можно посмотреть здесь. По словам казахстанского боксера, он выходил на ринг за нокаутом.