Жанкош Тураров рассказал о сроках своего возвращения на ринг
26-летний казахстанский боксер Жанкош Тураров, победивший в 21 профессиональном поединке, рассказал корреспонденту Vesti.kz о своем следующем выходе на ринг.
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— В ближайшие
— Вы присматриваетесь к новой весовой категории? Второй бой проводили тяжелее категории полусреднего веса.
— Нет, большой разницы ведь нет. 147 фунтов или 151. Чуть больше килограмма разница.
Ранее Жанкош Тураров рассказал, что в сентябре может провести титульный поединок в Астане. На текущий момент на его счету 21 победа: в последнем бою он досрочно выиграл у мексиканца Густаво Гарибая. Видео боя можно посмотреть здесь. По словам казахстанского боксера, он выходил на ринг за нокаутом.
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