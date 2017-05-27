Showtime: Цель — провести бой Мейвезер — Макгрегор в начале осени
Вице-президент телеканала Showtime Стивен Эспиноса заявил, что бой Флойда Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора намечен на начало осени.
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«Назначение даты — вопрос того, как долго будет заключаться сделка. UFC и Конору потребовалось много времени, чтобы договориться о его выступлении. Теперь начались переговоры стороны Флойда с UFC и Конором. Если сложится, вы увидите этот бой в конце года. Если мы быстро обо всём договоримся, бой будет в начале осени. Это наша цель», — цитирует Эспиносу MMA Fighting.
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