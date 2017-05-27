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27 мая 2017, 12:54 | Бокс | Чемпионат.com

Showtime: Цель — провести бой Мейвезер — Макгрегор в начале осени

Вице-президент телеканала Showtime Стивен Эспиноса заявил, что бой Флойда Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора намечен на начало осени.

<nobr>Вице-президент</nobr> телеканала Showtime <span class=error>Стивен</span> <span class=error>Эспиноса</span> заявил что бой <span class=error>Флойда</span> <nobr>Мейвезера-младшего</nobr> и <span class=error>Конора</span> Макгрегора намечен на начало осени. Увеличить
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«Назначение даты — вопрос того, как долго будет заключаться сделка. UFC и Конору потребовалось много времени, чтобы договориться о его выступлении. Теперь начались переговоры стороны Флойда с UFC и Конором. Если сложится, вы увидите этот бой в конце года. Если мы быстро обо всём договоримся, бой будет в начале осени. Это наша цель», — цитирует Эспиносу MMA Fighting.
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