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https://sport.mail.ru/news/boxing/29887954/
27 мая 2017, 12:40 | Бокс | ТАСС

Боксер Ковалев готовится к реваншу с Уордом с российским тренером по физподготовке

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Сергей Ковалев готовится к поединку против американца Андре Уорда за титулы чемпиона мира по вервиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) с тренером по физподготовке из России. Об этом Ковалев сообщил ТАСС.

В настоящий момент Ковалев тренируется в американском Окснарде. Увеличить
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«Состав команды прежний, за исключением тренера по физподготовке, — сказал Ковалев. — С Александром Михайловичем работаем впервые. Одно могу сказать, что мне нравится его профессионализм. Осталось дождаться 17 июня и все увидим результат наших трудов».

В настоящий момент Ковалев тренируется в американском Окснарде. При этом первый этап его подготовки проходил в Калифорнии на высоте 2100 м над уровнем моря.

Бой пройдет 17 июня в Лас-Вегасе. Его победитель станет обладателем чемпионских титулов по версиям WBA, WBO и IBF.

На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 — нокаутом) и ни одного поражения.
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