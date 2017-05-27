Боксер Ковалев готовится к реваншу с Уордом с российским тренером по физподготовке
МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Сергей Ковалев готовится к поединку против американца Андре Уорда за титулы чемпиона мира по вервиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) с тренером по физподготовке из России. Об этом Ковалев сообщил ТАСС.
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«Состав команды прежний, за исключением тренера по физподготовке, — сказал Ковалев. — С Александром Михайловичем работаем впервые. Одно могу сказать, что мне нравится его профессионализм. Осталось дождаться 17 июня и все увидим результат наших трудов».
В настоящий момент Ковалев тренируется в американском Окснарде. При этом первый этап его подготовки проходил в Калифорнии на высоте 2100 м над уровнем моря.
Бой пройдет 17 июня в
На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 — нокаутом) и ни одного поражения.
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