Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29887682/
27 мая 2017, 11:54 | Бокс | Vesti.kz

Джеймс Киркленд: Если меня пригласят в Казахстан, то это не станет проблемой

Американский боксер-профессионал Джеймс Киркленд, выступающий в первой средней весовой категории, в интервью Round By Round Boxing заявил, что готов поехать в Казахстан ради боя с нашим соотечественником Канатом Исламом, передает корреспондент Vesti.kz.

Американец может стать следующим соперником Каната Ислама. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Согласен, Канат обладает определенными навыками, однако драться ему нужно с тем, кто умеет бить и наступать. Желательно с левшой. Если меня пригласят в Казахстан, то это не станет проблемой. Мы будем драться за пояс чемпиона WBO. Я готов поехать куда угодно, если возникнет такая возможность», — отметил Киркленд.

Ранее появилась информация, что Джеймс Киркленд может стать следующим соперником Каната Ислама и провести бой в Астане.

Отметим, что 33-летний американский боксер не выходил на ринг после досрочного поражения мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу в мае 2015 года. На счету Киркленда 34 профессиональных боя — 32 победы и два поражения.

Напомним, сегодня, Канат Ислам единогласным решением судей победил мексиканца Норберто Гонсалеса в американском Бока Ратон. Следующий поединок казахстанского боксера запланирован на 9 сентября в Астане.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Чудинов — Гроувз: россиянин вернулся за титулом

Чудинов — Гроувз: россиянин вернулся за титулом

В ночь на 28 мая по московскому времени в Лондоне состоится бой за звание «суперчемпиона» мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором среднем весе, в котором российский боксер Федор Чудинов сразиться за титул с британцем Джорджем Гроувзом. Этот поединок станет для россиянина первым с февраля минувшего года, когда Чудинов в титульной встрече уступил немцу Феликсу Штурму.
Еще 7 новостей  Все новости
27 мая

Если меня пригласят в Казахстан, то это не станет проблемой - Джеймс Киркленд

Прямая трансляция боя Фирузы Шариповой и Ольги Забавиной в Москве

Киркленд - сильный соперник, но Ислам выиграет этот бой - Жанкош Тураров