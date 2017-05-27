Джеймс Киркленд: Если меня пригласят в Казахстан, то это не станет проблемой
Американский
боксер-профессионал Джеймс Киркленд, выступающий в первой средней весовой категории, в интервью Round By Round Boxing заявил, что готов поехать в Казахстан ради боя с нашим соотечественником Канатом Исламом, передает корреспондент Vesti.kz.
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«Согласен, Канат обладает определенными навыками, однако драться ему нужно с тем, кто умеет бить и наступать. Желательно с левшой. Если меня пригласят в Казахстан, то это не станет проблемой. Мы будем драться за пояс чемпиона WBO. Я готов поехать куда угодно, если возникнет такая возможность», — отметил Киркленд.
Ранее появилась информация, что Джеймс Киркленд может стать следующим соперником Каната Ислама и провести бой в Астане.
Отметим, что 33-летний американский боксер не выходил на ринг после досрочного поражения мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу в мае 2015 года. На счету Киркленда 34 профессиональных боя — 32 победы и два поражения.
Напомним, сегодня, Канат Ислам единогласным решением судей победил мексиканца Норберто Гонсалеса в американском Бока Ратон. Следующий поединок казахстанского боксера запланирован на 9 сентября в Астане.
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