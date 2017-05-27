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В ночь на воскресенье по московскому времени в английском Шеффилде пройдет долгожданный бой за звание «суперчемпиона» мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором среднем весе — на ринг выйдут россиянин Федор Чудинов и британец Джордж Гроувз.

Встреча с представителем Великобритании станет для российского боксера первой с февраля минувшего года, когда Федор в титульном поединке, проходившем на арене в Оберхаузене, уступил местному спортсмену Феликсу Штурму.

Нельзя не отметить, что результат того боя получился неоднозначным: многим зрителям показалось, что взять реванш немцу боснийского происхождения за поражение от Чудинова, датированное 9 мая 2015-го, не получилось, однако у судей было другое мнение.

Как итог — победа на тот момент 37-летнего Штурма решением арбитров со счетом 114−114; 115−113; 115−113.

По окончании встречи команда россиянина даже подала протест на «необычную» реакцию перчаток на физические повреждения, но и это не помогло: первое поражение в карьере Федора лишило его пояса WBA.

И все же спустя некоторое время у российского боксера появился шанс вернуть себе звание.

Оказалось, что во время того злополучного боя в Оберхаузене хозяин арены находился под воздействием анаболического стероида, из-за чего ему пришлось добровольно отказаться от титула (при этом проигрыш Чудинова аннулирован не был) — и пояс стал вакантным.

Примечательно, что официально о встрече Чудинов и Гроувз договорились лишь полтора месяца назад: позднее подписание соглашения о проведении поединка сильно урезало подготовительный период, что вполне может сказаться на качестве зрелища.

Правда, сказать, что Гроувз может находиться в плохой форме, сложно — за период простоя Федора после поражения от Штурма британец успел провести аж три боя, победив во всех из них (повержены были Дэвид Броуфи, Мартин Мюррей и Эдуард Гуткнехт).

Причем последний из жертв Джорджа получил травмы, по словам врачей, не всегда совместимые с жизнью.

Медики были удивлены тем, что Гуткнехту удалось выкарабкаться после тяжелейшего черепно-мозгового повреждения, по поводу которого спортсмен до сих пор регулярно наблюдается в клиниках.

Более того, в апреле стало официально известно, что немец, вынужденный передвигаться на инвалидном кресле, уже никогда не оправится от травмы, полученной в схватке с Гроузом.

Очевидную силу своего предстоящего соперника в преддверии боя в Шеффилде отметил и сам Чудинов, подчеркнувший, впрочем, что и о слабых сторонах оппонента он неплохо осведомлен.

«Подготовка к бою прошла хорошо, настрой на поединок боевой. Я уже боксировал в Англии, поэтому это не должно стать серьезной проблемой.

Что касается Гроувза, то я считаю его достаточно сильным соперником. Но при этом у него тоже есть слабые стороны, и мы о них знаем, — передает слова Чудинова ТАСС.

Британец в свою очередь также отдал должное россиянину, приправив это, однако, немалой долей «самоуверенности» в излюбленном многими боксерами стиле.

«Это очень волнительно, быть претендентом на титул чемпиона. Прошлый год был хорошим для меня, я чувствую, что работа, которую я проделываю с моим тренером, приносит плоды, и я в хорошей форме для завоевания титула.

Чудинов отличный боец, и он доказал это поединком со Штурмом, но я правда верю в то, что я буду слишком хорош для него. Я всегда мечтал стать чемпионом мира, и сейчас меня никто не остановит на этом пути, — цитирует Гроувза BoxingScene.

Фаворитом поединка в Великобритании Джорджа считает не только он сам. Так, например, считают и букмекеры, дающие на победу 29-летнего уроженца Лондона коэффициент, равный 1,26. При этом на виктории россиянина — если она, конечно, будет зафиксирована — можно будет обогатиться аж в четыре с небольшим раза.

Кроме того, букмекеры уверены, что поединок не продлиться 12 раундов, объясняя это тем, что оба спортсмена являются неплохими нокаутерами.

Интересно, что триумфатор предстоящей встречи впоследствии сразятся за титул регулярного чемпиона WBA с победителем боя Тайрон Цойге (Германия) — Исаак Экпо (Нигерия), о чем уже было официально объявлено ассоциацией.

На данный момент на счету Чудинова, являющегося ровесником Гроувза, Чудинова 14 побед (10 нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге. В активе Гроувза же 25 побед (18 нокаутом) и три поражения.

Поединок Чудинов — Гроувз начнется 28 мая в 00.00 мск.