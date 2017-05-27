Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29887567/
27 мая 2017, 11:40 | Бокс | Чемпионат.com

Санчес: Бой Головкин — Альварес должен оживить и воскресить бокс

Абель Санчес, тренер чемпиона мира WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 KO), заявил, что поединок казахстанского боксёра с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 KO) должен положительно сказаться на индустрии бокса в целом.

<span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> тренер чемпиона мира WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 KO) заявил что поединок казахстанского боксёра с мексиканцем <span class=error>Саулем</span> Альваресом (49−1−1 34 KO) должен положительно сказаться на индустрии бокса в целом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Счастлив, что они не стали ждать, как было с боем Пакьяо — Мейвезер. Не стали тянуть так долго, чтобы мы закисли. Этот бой состоится тогда, когда он нужен боксу. Этот поединок должен оживить и воскресить нашу индустрию», — приводит слова Санчеса Boxing Scene.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Боксер Ковалев готовится к реваншу с Уордом с российским тренером по физподготовке

Боксер Ковалев готовится к реваншу с Уордом с российским тренером по физподготовке

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Сергей Ковалев готовится к поединку против американца Андре Уорда за титулы чемпиона мира по вервиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) с тренером по физподготовке из России. Об этом Ковалев сообщил ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото