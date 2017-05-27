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«Счастлив, что они не стали ждать, как было с боем Пакьяо — Мейвезер. Не стали тянуть так долго, чтобы мы закисли. Этот бой состоится тогда, когда он нужен боксу. Этот поединок должен оживить и воскресить нашу индустрию», — приводит слова Санчеса Boxing Scene.