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27 мая 2017, 11:09 | Бокс | Sports.kz

Тренер Головкина дал совет Бруку на бой со Спенсом

Наставник Геннадия Головкина Абель Санчес рассказал, как Келл Брук может одержать победу над Эрролом Спенсом, пишет Sports.kz.

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«Келлу нужно убедиться, что Эррол понимает, кто из них чемпион. Бруку нужно превзойти его не только мускулами, но и подорвать уверенность. Если он будет отсиживаться и позволять Спенсу боксировать с расстояния, вечер может получиться долгим. Бруку лучше будет провести грубый поединок. Он должен выйти и показать, что является чемпионом», — сказал в интервью Sky Sports Санчес.

Поединок Брук — Спенс состоится сегодня ночью в Шеффилде.

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