Тренер Головкина дал совет Бруку на бой со Спенсом

«Келлу нужно убедиться, что Эррол понимает, кто из них чемпион. Бруку нужно превзойти его не только мускулами, но и подорвать уверенность. Если он будет отсиживаться и позволять Спенсу боксировать с расстояния, вечер может получиться долгим. Бруку лучше будет провести грубый поединок. Он должен выйти и показать, что является чемпионом», — сказал в интервью Sky Sports Санчес.

Поединок Брук — Спенс состоится сегодня ночью в Шеффилде.