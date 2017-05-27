Тренер Головкина дал совет Бруку на бой со Спенсом
Наставник Геннадия Головкина Абель Санчес рассказал, как Келл Брук может одержать победу над Эрролом Спенсом, пишет Sports.kz.
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«Келлу нужно убедиться, что Эррол понимает, кто из них чемпион. Бруку нужно превзойти его не только мускулами, но и подорвать уверенность. Если он будет отсиживаться и позволять Спенсу боксировать с расстояния, вечер может получиться долгим. Бруку лучше будет провести грубый поединок. Он должен выйти и показать, что является чемпионом», — сказал в интервью Sky Sports Санчес.
Поединок Брук — Спенс состоится сегодня ночью в Шеффилде.
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