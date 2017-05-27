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27 мая 2017, 10:56 | Бокс | Vesti.kz

Жанкош Тураров: Киркленд — сильный соперник, но Ислам выиграет этот бой

32-летний казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам одержал свою 24 победу в ринге и может в следующем бою встретиться с американцем Джеймсом Кирклендом. В беседе с корреспондентом Vesti.kz одноклубник Ислама Жанкош Тураров прокомментировал победу Каната над мексиканцем Норберто Гонсалесом и рассказал о его возможном успехе в бою с Кирклендом.

На счету 32-летнего казахстанца 24 победы в 24 боях. Увеличить
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— Канат вышел на бой с конкретной тренерской установкой. Тренер сказал, если ты выйдешь и все 12 раундов поработаешь, то это будет полезно для тебя. Канат так и сделал. С другой стороны, его соперник, как говорят, «корявый». Но Канат без заметных проблем разобрался и выиграл этот поединок, — рассказал Тураров.

— Теперь следующим соперником Каната называют американца Джеймса Киркленда. Что думаете об этом боксере?

— Он сильный боксер, и, если Канат с ним будет боксировать, то разберем его сильные и слабые стороны. Киркленд — очень опытный соперник. Сейчас о нем ничего конкретно сказать не могу. Но я уверен, что Канат хорошо подготовится и выиграет этот бой.

Напомним, 32-летний Канат Ислам одержал свою 24-ю победу на профи-ринге и завоевал два чемпионских пояса. Позже стало известно, что казахстанец может встретиться с бывшим соперником Сауля «Канело» Альвареса — американцем Джеймсом Кирклендом.

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