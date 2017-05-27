Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29887132/
27 мая 2017, 10:25 | Бокс | Vesti.kz

Брук поставил на победу Ковалева и Головкина в их предстоящих боях в США

Чемпион IBF в полусреднем весе британец Келл Брук поделился своим мнением относительно боев Ковалев — Уорд и Головкин — Альварес.

Сам британец проведет поединок против американца Эррола Спенса 27 мая в родном Шеффилде. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я ставлю на победу Ковалева в матче-реванше против Андре Уорда. Думаю, он и в первый раз выиграл. Я его снова считаю фаворитом. Это хороший бой.

Считаю, что и Головкин победит «Канело». GGG слишком силен. Это будет прекрасный поединок, — приводит слова Брука Аllboxing.ru со ссылкой на FightHub.

Отметим, что поединок между чемпионом WBA Super, IBF и WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом пройдет 16 сентября в США. А ранее, 17 июня, также в Штатах пройдет бой между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом.

При этом 27 мая британский боксер Келл Брук (36−1, 25 КО) в родном Шеффилде проведет поединок с американцем Эрролом Спенсом (21−0, 18 KO). По времени Астаны он начнется ориентировочно после 3:00 часов.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
27 мая

Брук поставил на победу Ковалева и Головкина в их предстоящих боях в США

Канат Ислам и бывший соперник Сауля Альвареса могут провести бой в Астане

Задача была выйти и "уронить" - Тураров о победе над Гарибаем