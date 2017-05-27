Брук поставил на победу Ковалева и Головкина в их предстоящих боях в США
Чемпион IBF в полусреднем весе британец Келл Брук поделился своим мнением относительно боев Ковалев — Уорд и Головкин — Альварес.
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«Я ставлю на победу Ковалева в
Считаю, что и Головкин победит «Канело». GGG слишком силен. Это будет прекрасный поединок, — приводит слова Брука Аllboxing.ru со ссылкой на FightHub.
Отметим, что поединок между чемпионом WBA Super, IBF и WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом пройдет 16 сентября в США. А ранее, 17 июня, также в Штатах пройдет бой между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом.
При этом 27 мая британский боксер Келл Брук (36−1, 25 КО) в родном Шеффилде проведет поединок с американцем Эрролом Спенсом (21−0, 18 KO). По времени Астаны он начнется ориентировочно после 3:00 часов.
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