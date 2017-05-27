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27 мая 2017, 9:56 | Бокс | Vesti.kz

Канат Ислам и бывший соперник Сауля Альвареса могут провести бой в Астане

Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам и американец Джеймс Киркленд могут провести поединок в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.

Следующий бой казахстанца намечен на 9 сентября. Увеличить
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Представители боксеров сейчас ведут переговоры о поединке, и с большой вероятностью можно сказать, что он пройдет в столице Казахстана 9 сентября. Стороны должны прийти к соглашению в ближайшее время.

33-летний американец не выходил на ринг после досрочного поражения мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу в мае 2015 года. На счету Киркленда 34 профессиональных боя — 32 победы и два поражения. Отметим, что 28 встреч он выиграл досрочно. Правда, и оба поражения у него получились нокаутами.

Кроме Альвареса он проиграл бывшему сопернику Геннадия Головкина — японцу Нобухиро Ишиде. Киркленд за 14 лет карьеры владел двумя региональными поясами.

Что касается Каната Ислама, то 32-летний казахстанец во встрече с мексиканцем Норберто Гонсалесом выиграл вакантные пояса по версиям WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе. Одним из этих поясов в 2008 году владел Киркленд — титулом от Всемирной боксерской организации.

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