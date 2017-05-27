Мейвезер-младший: Макгрегор всегда побеждал в стойке

«Это боксёрский матч, а Макгрегор отлично дерётся в стойке, этого у него не отнять. Макгрегор проигрывал только в партере. Когда он дрался в стойке — всегда побеждал. Он мощно бьёт, он крутой соперник, как и я, и мы должны выйти и дать фанатам то, что они хотят видеть: развлечение», — приводит слова Мейвезера-младшего Boxing Scene.