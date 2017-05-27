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https://sport.mail.ru/news/boxing/29886826/
27 мая 2017, 9:30 | Бокс | Vesti.kz

Тураров о победе над Гарибаем: Задача была выйти и «уронить»

Казахстанский боксер-профессионал Жанкош Тураров в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о своем 21-м профессиональном бое, который он проводил в США.

26-летний казахстанский боксер одержал 21-ю победу среди профессионалов. Увеличить
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— Мне кажется, бой получился хорошим. Были небольшие проблемы, опухли глаза… Аллергия проявилась. Еще давление было. Но я вышел на ринг, и одержал важную победу, — рассказал Тураров.

— Проявился, как говорят, «инстинкт убийцы». Удалось потрясти соперника и успешно довести дело до победы.

— Да, прошел хороший удар. Он заметно был потрясен. Я начал наседать на него, атаковать. Кидать жесткие удары. Но он тоже хороший боксер. Хоть и пропустил удар сильный, все равно не сдался, продолжать идти в обмен ударами. Пытался выправить ситуацию.

— А какой план был на бой? Может быть, как у Каната Ислама, пройти всю дистанцию?

— Нет, такого не было. Была задача выйти и «уронить». Я это и сделал.

Напомним, 26-летний казахстанский боксер-профессионал Жанкош Тураров одержал досрочную победу в бою с мексиканцем Густаво Гарибаем и продлил серию успешных боев на профи-ринге до 21-й победы.

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