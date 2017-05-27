Эррол Спенс: Жду не дождусь, когда свергну Брука с трона
Американец Эррол Спенс (21−0, 18 КО) уверен в своих силах перед следующим боем с Келлом Бруком (36−1, 25 КО).
«Пришло время войны. Пора поднимать перчатки и выяснить, кто лучший в полусреднем весе. Это то, чего я ждал всю свою жизнь — боя с сильным соперником, чемпионом, и я жду не дождусь, когда свергну его с трона. Определенно, я могу нокаутировать Брука перед его зрителями. Я стану чемпионом мира, неважно, будет это победа нокаутом или по очкам, но мы идем за победой нокаутом, — приводит слова Спенса SkySports. Напомним, что поединок состоится 27 мая в Шеффилде.
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