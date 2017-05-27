Эррол Спенс: Жду не дождусь, когда свергну Брука с трона

«Пришло время войны. Пора поднимать перчатки и выяснить, кто лучший в полусреднем весе. Это то, чего я ждал всю свою жизнь — боя с сильным соперником, чемпионом, и я жду не дождусь, когда свергну его с трона. Определенно, я могу нокаутировать Брука перед его зрителями. Я стану чемпионом мира, неважно, будет это победа нокаутом или по очкам, но мы идем за победой нокаутом, — приводит слова Спенса SkySports. Напомним, что поединок состоится 27 мая в Шеффилде.