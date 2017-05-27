Оскандалившийся на ОИ-2016 Майкл Конлан забил мексиканца Альфредо Чанеса в третьем раунде

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Андердог падал в первом раунде после правого апперкота, не в силах реагировать на быстрые комбинации резво стартовавшего Конлана. Во втором он снова оказался на настиле ринга, только уже после удара ниже пояса. Мучения Чанеса закончились за секунду до гонга в третьем раунде — ирландец свалил его боковым справа по ребрам. ТКО 3.

Возвращение Конлана в ринг намечено на 1 июля, а андеркарде боя Пакьяо — Хорн.

Напомним, на Олимпиаде-2016 в Рио Майкл Конлан проиграл россиянину Владимиру Никитину в четвертьфинале турнира единогласным решением судей. После боя ирландец, не согласный с вердиктом, показал судьям средний палец и объявил о решении завершить любительскую карьеру.