Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29886584/
27 мая 2017, 8:29 | Бокс | Vesti.kz

Оскандалившийся на ОИ-2016 Майкл Конлан забил мексиканца Альфредо Чанеса в третьем раунде

Ирландский проспект второго легчайшего веса (до 55,3 кг) Майкл Конлан (2−0, 2 КО), из которого в Top Rank активно лепят новую звезду, подарил фанам односторонний бой с мексиканцем Альфредо Чанесом (4−5, 2 КО), забив того в третьем раунде, сообщает vRINGe.com.

Возвращение ирландца в ринг намечено на 1 июля. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Андердог падал в первом раунде после правого апперкота, не в силах реагировать на быстрые комбинации резво стартовавшего Конлана. Во втором он снова оказался на настиле ринга, только уже после удара ниже пояса. Мучения Чанеса закончились за секунду до гонга в третьем раунде — ирландец свалил его боковым справа по ребрам. ТКО 3.

Возвращение Конлана в ринг намечено на 1 июля, а андеркарде боя Пакьяо — Хорн.

Напомним, на Олимпиаде-2016 в Рио Майкл Конлан проиграл россиянину Владимиру Никитину в четвертьфинале турнира единогласным решением судей. После боя ирландец, не согласный с вердиктом, показал судьям средний палец и объявил о решении завершить любительскую карьеру.

Свою первую победу на профи-ринге ирландец одержал над американцем Тимом Ибаррой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
27 мая

Видео победного боя Каната Ислама против мексиканца Норберто Гонсалеса

Оскандалившийся на ОИ-2016 Майкл Конлан забил мексиканца Альфредо Чанеса в третьем раунде

Канат Ислам объяснил, почему не нокаутировал Норберто Гонсалеса