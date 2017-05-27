Оскандалившийся на ОИ-2016 Майкл Конлан забил мексиканца Альфредо Чанеса в третьем раунде
Ирландский проспект второго легчайшего веса (до 55,3 кг) Майкл Конлан (2−0, 2 КО), из которого в Top Rank активно лепят новую звезду, подарил фанам односторонний бой с мексиканцем Альфредо Чанесом (4−5, 2 КО), забив того в третьем раунде, сообщает vRINGe.com.
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Видимо, что-то случилось...
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Андердог падал в первом раунде после правого апперкота, не в силах реагировать на быстрые комбинации резво стартовавшего Конлана. Во втором он снова оказался на настиле ринга, только уже после удара ниже пояса. Мучения Чанеса закончились за секунду до гонга в третьем раунде — ирландец свалил его боковым справа по ребрам. ТКО 3.
Возвращение Конлана в ринг намечено на 1 июля, а андеркарде боя Пакьяо — Хорн.
Напомним, на Олимпиаде-2016 в Рио Майкл Конлан проиграл россиянину Владимиру Никитину в четвертьфинале турнира единогласным решением судей. После боя ирландец, не согласный с вердиктом, показал судьям средний палец и объявил о решении завершить любительскую карьеру.
Свою первую победу на
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