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https://sport.mail.ru/news/boxing/29886533/
27 мая 2017, 8:29 | Бокс | Vesti.kz

Канат Ислам объяснил, почему не нокаутировал Норберто Гонсалеса

Канат Ислам поделился своими эмоциями после победы над мексиканским боксером Норберто Гонсалесом, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец завоевал вакантные титулы WBO NABO и WBA <nobr>Inter-Continental.</nobr> Увеличить
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«Я безумно рад, что подарил вам победу. Страна ждала от меня нокаут. Но мои тренеры поставили мне задачу, чтобы я дрался до 12-го раунда. Потому что нас ждут в Астане и Алматы большие 12-раундовые бои. И поэтому этот поединок был практикой. Это — бокс. Я в будущем хочу вам дарить великолепные победы. Алға, Қазақ елі!», — сказал Канат Ислам.

Напомним, что данный бой проходил сегодня в американском Бока Ратон и завершился победой Каната Ислама решением судей по итогам 12 раундов. Одним из следующих соперников казахстанца может стать американец Джеймс Киркленд.

Отметим, что в другом бою казахстанский боксер Жанкош Тураров отправил в нокаут мексиканца Густаво Гарибая.

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