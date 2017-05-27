Джеймс Киркленд может стать следующим соперником Каната Ислама

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Об этом было объявлено представителями компании Nelson Promotions после победы Каната Ислама над Норберто Гонсалесом в американском Бока Ратон. Не исключается их поединок осенью текущего года.

Джеймс Киркленд известен поединком против Сауля «Канело» Алвареса, которому проиграл нокаутом. Их поединок состоялся 9 мая 2015 года. Всего американец провел на профи-ринге 34 боев, в которых одержал 32 победы при двух поражениях.