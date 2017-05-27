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27 мая 2017, 8:27 | Бокс | Vesti.kz

Джеймс Киркленд может стать следующим соперником Каната Ислама

Американский боксер Джеймс Киркленд может стать следующим соперником Каната Ислама, передает корреспондент Vesti.kz.

На счету американца два поражения в 34 боях. Увеличить
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Об этом было объявлено представителями компании Nelson Promotions после победы Каната Ислама над Норберто Гонсалесом в американском Бока Ратон. Не исключается их поединок осенью текущего года.

Джеймс Киркленд известен поединком против Сауля «Канело» Алвареса, которому проиграл нокаутом. Их поединок состоялся 9 мая 2015 года. Всего американец провел на профи-ринге 34 боев, в которых одержал 32 победы при двух поражениях.

Напомним, что Канат Ислам благодаря победе над мексиканцем Норберто Гонсалесом заполучил два вакантных титула — WBO NABO и WBA Inter-Continental.

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