Джеймс Киркленд может стать следующим соперником Каната Ислама
Американский боксер Джеймс Киркленд может стать следующим соперником Каната Ислама, передает корреспондент Vesti.kz.
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Об этом было объявлено представителями компании Nelson Promotions после победы Каната Ислама над Норберто Гонсалесом в американском Бока Ратон. Не исключается их поединок осенью текущего года.
Джеймс Киркленд известен поединком против Сауля «Канело» Алвареса, которому проиграл нокаутом. Их поединок состоялся 9 мая 2015 года. Всего американец провел на
Напомним, что Канат Ислам благодаря победе над мексиканцем Норберто Гонсалесом заполучил два вакантных титула — WBO NABO и WBA
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