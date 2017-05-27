Канат Ислам одержал победу над Норберто Гонсалесом судейским решением

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первых раундах Ислам напирал и, в общем-то, контролировал ход поединка. Однако Гонсалес не отсиживался в обороне, нанося контрудары. Пару раз неплохо попал по корпусу. Однако Канат как ни в чем не бывало продолжал уверенно боксировать.

Хорошим для Каната получился четвертый раунд, когда наносил серии ударов и неплохо попадал как левой, так и правой. Мексиканец не выглядел сильно потрясенным, но ощутил мощь и превосходство казахстанца над собой.

А в пятом раунде Гонсалес получил рассечение, чем только усугубил свое положение. К тому же, в последующем тщетно пытался переломить ход поединка, завершившийся победой Ислама решением судей по итогам 12 раундов.

Таким образом, Канат Ислам одержал 24 победу в 24 поединках на профи-ринге, из них 19 нокаутом. На счету Норберто Гонсалеса 23 победы и девять поражений.

Интересно, что Гонсалес был старше Ислама на четыре года, и его профессиональная карьера стартовала на пять лет раньше: Ислам дебютировал среди профи в сентябре 2012 года, а Гонсалес — в марте 2007.

Напомним, ранее небитый казахстанский боксер Жанкош Тураров нокаутом выиграл 21-й бой на профи-ринге, одолев мексиканца Густаво Гарибая. Этот бой состоялся в рамках вечера бокса Каната Ислама.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0LdxStX64IM?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>