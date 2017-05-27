Канат Ислам одержал победу над Норберто Гонсалесом судейским решением
Поединок между казахстанцем Канатом Исламом и мексиканцем Норберто Гонсалесом прошел в американском Бока Ратон, и благодаря победе над своим соперником казахстанский боксер заполучил два вакантных титула — WBO NABO и WBA
Inter-Continental, передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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В первых раундах Ислам напирал и, в
Хорошим для Каната получился четвертый раунд, когда наносил серии ударов и неплохо попадал как левой, так и правой. Мексиканец не выглядел сильно потрясенным, но ощутил мощь и превосходство казахстанца над собой.
А в пятом раунде Гонсалес получил рассечение, чем только усугубил свое положение. К тому же, в последующем тщетно пытался переломить ход поединка, завершившийся победой Ислама решением судей по итогам 12 раундов.
Таким образом, Канат Ислам одержал 24 победу в 24 поединках на
Интересно, что Гонсалес был старше Ислама на четыре года, и его профессиональная карьера стартовала на пять лет раньше: Ислам дебютировал среди профи в сентябре 2012 года, а Гонсалес — в марте 2007.
Напомним, ранее небитый казахстанский боксер Жанкош Тураров нокаутом выиграл 21-й бой на
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