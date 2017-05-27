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https://sport.mail.ru/news/boxing/29886267/
27 мая 2017, 8:26 | Бокс | Vesti.kz

Канат Ислам одержал победу над Норберто Гонсалесом судейским решением

Поединок между казахстанцем Канатом Исламом и мексиканцем Норберто Гонсалесом прошел в американском Бока Ратон, и благодаря победе над своим соперником казахстанский боксер заполучил два вакантных титула — WBO NABO и WBA Inter-Continental, передает корреспондент Vesti.kz.

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В первых раундах Ислам напирал и, в общем-то, контролировал ход поединка. Однако Гонсалес не отсиживался в обороне, нанося контрудары. Пару раз неплохо попал по корпусу. Однако Канат как ни в чем не бывало продолжал уверенно боксировать.

Хорошим для Каната получился четвертый раунд, когда наносил серии ударов и неплохо попадал как левой, так и правой. Мексиканец не выглядел сильно потрясенным, но ощутил мощь и превосходство казахстанца над собой.

А в пятом раунде Гонсалес получил рассечение, чем только усугубил свое положение. К тому же, в последующем тщетно пытался переломить ход поединка, завершившийся победой Ислама решением судей по итогам 12 раундов.

Таким образом, Канат Ислам одержал 24 победу в 24 поединках на профи-ринге, из них 19 нокаутом. На счету Норберто Гонсалеса 23 победы и девять поражений.

Интересно, что Гонсалес был старше Ислама на четыре года, и его профессиональная карьера стартовала на пять лет раньше: Ислам дебютировал среди профи в сентябре 2012 года, а Гонсалес — в марте 2007.

Напомним, ранее небитый казахстанский боксер Жанкош Тураров нокаутом выиграл 21-й бой на профи-ринге, одолев мексиканца Густаво Гарибая. Этот бой состоялся в рамках вечера бокса Каната Ислама.

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